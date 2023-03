Pół roku z 34-calowym potworem. Test monitora AOC CU34G3S/BK

Już od początku września 2022 korzystam na co dzień z monitora AOC CU34G3S/BK, gamingowego modelu z wieloma biurowymi funkcjami. Oto wszystkie moje spostrzeżenia.

W ostatnich latach systemy pracy zdalnej i hybrydowej zyskały na znaczeniu. Wiele czynności pracowniczych można teraz wykonywać z domu. Dlatego też coraz ważniejsze jest posiadanie monitora, który sprawdzi się nie tylko do codziennego użytkowania, lecz również nadaje się do rozrywki i posiada co najmniej kilka ułatwień biurowych.

Na pierwszy rzut oka AOC CU34G3S/BK ma to wszystko. Dostajemy 34-calowy ekran w wysokiej rozdzielczości z mocnym kontrastem i niskim opóźnieniem wraz z wbudowanymi głośnikami i możliwością podziału miejsca roboczego na kilka części. Na papierze wygląda wszystko bardzo ciekawie. A jak prezentuje się to w rzeczywistości? Przez ostatnie pół roku niemal codziennie z niego korzystałem i oto moje wrażenia.

Specyfikacja:

Cena 2199 zł

Przekątna ekranu: 34 cale lub 86,36 cm

Waga: 8,25 kg

Wymiary z podstawką: 794,8 (szer.) x 402 – 532 (wys) x 339,5 mm (głęb.)

Zakrzywienie: 1000R

Rozdzielczość: 3440 x 1440 (WQHD), 21:9

Panel: VA

Powłoka panelu: Antiglare

Jasność: 300 nitów

Częstotliwość odświeżania: 165 Hz

Czas reakcji GTG: 4 ms

Czas reakcji MPRT: 1 ms

Kontrast statyczny: 3000:1

Kontrast dynamiczny: 80m:1

Kąty widzenia: 178/178

Kolory: 16,7 mln

Głośniki: 5 W x 2

Łączność: HDMI 2.0 x 2, Display Port 1.4 x 2, USB 3.2 x 4, Jack 3,5 mm x 1

Zestaw testowy

Jak to bywa w przypadku dużych monitorów, przyjeżdżają one w jeszcze większym pudle. Jednak poza samym panelem otrzymujemy wyłącznie okablowanie niezbędne do poprawnego uruchomienia urządzenia. W tym przypadku możemy liczyć na kabel HDMI i DisplayPort – oba o tej samej długości 1,8 m. Oczywiście nie można zapomnieć o zasilaczu i dokumentacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne