Meta z darmową wersją sztucznej inteligencji. My nie dostaniemy

Meta wypuściła na rynek najnowszą wersję swojej sztucznej inteligencji. Według firmy nowy model o nazwie Llama 3.1 jest porównywalny z rozwiązaniem obecnego lidera tego rynku czyli ChatGPT. Co najważniejsze, firma zdecydowała się na udostępnienie Llama zupełnie za darmo.

Wszystko brzmi super. Niestety jest jeden haczyk. Llama dostępna jest tylko w USA. Użytkownicy w Polsce i reszcie Unii Europejskiej nie będą mieli możliwości korzystania z tego rozwiązania.

Wierzę, że w pełni darmowa wersja Open Source jest potrzebna do dalszego rozwoju AI. AI ma większy potencjał niż jakakolwiek inna nowoczesna technologia na świecie. Może zwiększać produktywność, kreatywność i jakość życia, przyśpieszyć rozwój ekonomiczny, jednocześnie dając dostęp do rozwoju medycyny i nauki. Wersja Open Source zapewni dostęp do tej technologii ludziom na całym świecie sprawiając, że nie będzie to atut tylko kilku wielkich światowych korporacji.