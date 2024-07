Zuckerberg chwali się wynikami swojego "Twittera"

Nikt nie oczekiwał, ani nie bardzo w nią wierzył. Tymczasem, aplikacja Threads osiągnęła 175 milionów użytkowników miesięcznie. Minął rok od jej uruchomienia. Mark Zuckerberg pochwalił się właśnie imponującym wynikiem.

Aplikacja Threads Marka Zuckerberga osiągnęła 175 milionów użytkowników miesięcznie, rok od uruchomienia. Trzeba przyznać, że to dość imponujący wynik, którego mało kto się właściwie spodziewał. Zuckerberg podzielił się wynikami publicznie, w związku z rocznicą roku istnienia aplikacji.

Konkurent Twittera dobrze sobie radzi

Threads zostało uruchomione jako konkurencja dla Twittera i właśnie nadszedł moment podsumowań i kluczowych decyzji. W związku z obchodzoną pierwszą rocznicą swojego istnienia Threads stoi na rozdrożu - to czas, aby lepiej zdefiniować czym ma naprawdę być i jak zwiększyć interakcje swoich użytkowników. 175 milionów osób miesięcznie, korzystających z aplikacji to fala wznosząca, w lutym było ich jeszcze 130 milionów. Warto wykorzystać potencjał, zwłaszcza że ostatnio Elon Musk wzmożył swoje działania na X i usuwa coraz to więcej funkcji, co spotyka się z negatywnym odbiorem wśród użytkowników. Według danych Muska, z X korzysta 600 milionów użytkowników miesięcznie. Choć nie wiadomo, ile z tych liczb to boty, które są prawdziwą plagą platformy.

Aplikacja Threads została uruchomiona rok temu i miała na celu przyciągnąć użytkowników z byłego Twittera, który został przejęty przez Elona Muska i przemianowany na X. To co go odróżnia od X, to nacisk na tekstową formę komunikacji i jej prostotę.

