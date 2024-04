Threads otrzyma istotną nowość, ale w mocno pokręcony sposób

Serwis Threads, który ma być konkurencją dla Twittera, otrzyma wkrótce ważną nowość, chociaż będzie ona zrealizowana w dość nietypowy sposób.

Threads, chociaż chce być konkurencją dla Twittera, to nie ma jednej, dość ważnej funkcji. Mowa o wiadomościach bezpośrednich między użytkownikami platformy. Wkrótce się to zmieni, ale firma Meta postanowiła to zrealizować w dość osobliwy sposób.

Wiadomości bezpośrednie na Threads

Niektórzy użytkownicy Threads zauważyli, że w serwisie pojawiła się możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednich do innych osób korzystających z platformy. Rzecz w tym, że nie trafiają one do osobnej skrzynki. Wiadomości można odebrać na... Instagramie.

Tak, wiadomości bezpośrednie na Threads są realizowane za pośrednictwem innego serwisu społecznościowego. Biorąc pod uwagę, jak bardzo obie usługi są ze sobą zintegrowane, nie jest to aż tak dziwne, jak mogłoby się wydawać. Pomimo tego mam nadzieję, że jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, zrobione na szybko i w przyszłości rywal Twittera dostanie w pełni samodzielne wiadomości.

Źródło zdjęć: Adrian Tusar / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag