Instagram Threads już w Polsce. Mark Zuckerberg powitał Europę

Serwis Instagram Threads wystartował w Europie, a także w Polsce. Można się zalogować do serwisu, chociaż aplikacja mobilna w Polsce jeszcze nie jest dostępna.

Instagram Threads to serwis stanowiący konkurencję dla X/Twittera. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie wystartował na początku lipca, gdzie błyskawicznie zyskał wielomilionowe grono użytkowników, jednak Europejczycy, a w tym Polacy, nie mogli z niego korzystać.

Kilka dni temu na stronie internetowej Threads pojawiło się odliczanie z datą wskazującą na premierę 14 grudnia. I tak się też stało. Dzisiaj o godzinie 12:00 Mark Zuckerberg ogłosił, że Threads będzie dostępne w całej Unii Europejskiej.

Dziś otwieramy Threads dla większej liczby krajów w Europie. Witajcie wszyscy

– napisał Mark Zuckerberg w nowym serwisie.

Europejska premiera oznacza także start Instagram Threads w Polsce.

Threads to aplikacja stworzona przez zespół Instagrama pozwalająca na udostępnianie publicznych wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów oraz wchodzenie w dyskusje z innymi użytkownikami. Bardzo przypomina to, co znany z X/Twittera – posty można polubić, przesłać dalej, skomentować, a wybranych użytkowników obserwować, by na bieżąco śledzić ich nowe wpisy.

Od dzisiaj mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli utworzyć profil na Threads (www.threads.net), który będzie połączony z ich kontem na Instagramie. Mogą też skorzystać z nowej platformy bez zakładania konta. Osoby korzystające z Threads bez profilu mogą wyszukiwać konkretne konta, przeglądać bądź zgłaszać treści oraz udostępniać je innym za pomocą linku. Nie mogą jednak wchodzić w interakcje, np. odpowiadać czy podawać dalej treści na platformie. Niestety, obecnie w Polsce nie jest możliwe pobranie aplikacji mobilnej „Threads, an Instagram app”, co powinno się wkrótce zmienić.

Jak podaje Meta, od startu aplikacji Threads w lipcu zostało wprowadzonych mnóstwo ulepszeń i aktualizacji. Powstała wersja przeglądarkowa serwisu, a także zakładka pokazująca wyłącznie treści publikowane przez obserwowanych. Twórcy nowej platformy dodali także możliwość edycji postów oraz wyszukiwania za pomocą słów kluczowych i tagowanie.

