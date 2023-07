Twitter pozwie Metę. Poszło o nowy serwis Threads

Twitter zamierza pozwać Metę, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Poszło o nowy serwis Threads, który jest bezpośrednim konkurentem dla ćwierkacza.

Twitter szykuje się do pozwania firmy Meta, do której należą między innymi Facebook, Instagram i WhatsApp. Zarzewiem konfliktu jest w tym przypadku nowy serwis, który kilka dni temu uruchomiła spółka Marka Zuckerberga. Threads jest bezpośrednim konkurentem dla Twittera i bardzo szybko zyskuje na popularności.

Musk pozywa Zuckerberga z powodu Threads

Nie chodzi tylko o to, że Threads jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla Twittera. To nie jest powód, aby od razu szykować pozew sądowy. Prawnicy Elona Muska, w liście przesłanym do Meta, twierdzą, że nowy serwis narusza kilka praw własności intelektualnej.

Poza tym Twitter zarzuca Zuckerbergowi zatrudnienie byłych pracowników Elona Muska, którzy mieli dostęp do poufnych informacji i danych. Prawnicy wręcz sugerują, że zostało to zrobione celowo, aby wykorzystać ich tajemną wiedzę i tym samym przyspieszyć rozwój nowego serwisu. W Stanach Zjednoczonych oznacza to naruszenie prawa stanowego.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Meta zdążyła już odpowiedzieć na te zarzuty. Andy Stone, który jest dyrektorem ds. komunikacji, stwierdził, że są one nieprawdziwe. Ani jeden były pracownik Twittera nie miał pracować przy tworzeniu Threads, a sam serwis został stworzony całkowicie od zera i bez wykorzystywania tajemnic Twittera.

Do sprawy odniósł się też sam Elon Musk, który na Twitterze napisał, że konkurencja jest dobra, ale oszukiwanie nie jest. Tymczasem Threads bardzo szybko zyskuje na popularności, chociaż serwis nie jest na razie dostępny globalnie. W ciągu pierwszych 17 godzin zdobył już 30 mln użytkowników.

