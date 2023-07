Elon Musk zleci z tronu? Szykuje się dla niego poważny rywal

Wkrótce rusza Instagram Threads. To konkurencja dla Twittera, która — po ostatnich zamieszaniach z serwisem Elona Muska — może stać się dla niego ciekawą alternatywą.

Nie najlepiej dzieje się w Twitterze odkąd został przejęty przez Elona Muska. Liczne decyzje miliardera wywołały ogromne kontrowersje i wielu użytkowników nie jest zadowolonych w kierunku rozwoju serwisu.

Najnowsza dotyczy ograniczenia w korzystaniu z darmowego do tej pory TweetDecka tylko dla osób, które opłacą miesięczny abonament Twitter Blue. Dlatego szansę na sukces na Instagram Threads, które ma być konkurencją dla ćwierkacza.

Instagram Threads, czyli konkurent Twittera

Nowy serwis o nazwie Threads lub Instagram Threads zadebiutuje już jutro, czyli 6 lipca. Meta, czyli twórcy aplikacji, stworzyli tzw. landing page, na którym trwa aktualnie odliczanie czasu do premiery. Appka pojawiła się już nawet w App Store, ale na razie pojawia się przy niej informacja, że nie jest dostępna w naszym kraju. Możliwe, że początkowo Threads będzie działać tylko w USA.

Co zaoferuje Threads? Przede wszystkim będzie to całkowicie osobna aplikacja, ale jednocześnie będzie mocno bazować na Instagramie. Oznacza to między innymi ten sam nick, tą samą wyświetlaną nazwę i to samo zdjęcie profilowe. Zablokowanie kogoś w jednej usłudze zablokuję tę osobę też w drugiej.

Ciekawie zapowiada się też integracja z innymi serwisami społecznościowymi, ale tutaj nie znamy szczegółów. Wiadomo natomiast, że funkcja zostanie wprowadzona z czasem i nie będzie dostępna w dniu premiery nowego serwisu. Poza tym Threads ma działać podobnie, jak Twitter i być dla niego bezpośrednią konkurencją.

AKTUALIZACJA:

Okazuje się, że aplikacja Instagram Threads prawdopodobnie nie będzie dostępna na terenie Unii Europejskiej z powodu regulacje prawne. Appka docelowo ma pobierać o nas dużo danych, co nie jest zgodne z przepisami UE.

Nowa aplikacja od Zuckerberga nie będzie dostępna na razie w Unii Euripejskiej ze względu na biurokrację/regulacje.



