Sprzęt

AMD znowu miesza. Wybór procesora będzie jeszcze trudniejszy

Kupujesz nowy sprzęt, a w środku niespodzianka - rozwiązanie sprzed kilku lat. Właśnie to - kolejny już raz - szykują dla konsumentów Czerwoni.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AMD znowu miesza. Wybór procesora będzie jeszcze trudniejszy

AMD ponownie zaskakuje zmianą nazewnictwa. Firma po cichu dodała do oferty dwie "nowe" serie: Ryzen 100 i Ryzen 10, choć w rzeczywistości kryją one dobrze znane układy z lat 2021-2022, czyli rodziny Rembrandt i Mendocino. Jeśli więc natraficie niedługo na tanie laptopy z jednym z tych oznaczeń, to w rzeczywistości mowa o odgrzewanych kotletach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Część tych CPU powinna już dawno odejść w zapomnienie

W przypadku modeli Ryzen 100 zobaczymy architekturę AMD Zen3+ w konfiguracji od 4 rdzeni i 8 wątków do 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 4,75 GHz oraz prosty zintegrowany układ graficzny na bazie RDNA2 z maksymalnie 12 jednostkami CU. Dopełni to TDP do 28 lub 45 W.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Laptop HP Pavilion 15-EG3224NW 15.6" IPS i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP Pavilion 15-EG3224NW 15.6" IPS i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
2549.99 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 2549.99 zł
Laptop DELL G15 5530-8279 15.6" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3 Linux, Funkcje AI
Laptop DELL G15 5530-8279 15.6" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3 Linux, Funkcje AI
6199 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199 zł
Advertisement

Procesory Ryzen 10 będą niżej pozycjonowane, a tym samym zaoferują gorszą specyfikację. W tym przypadku cofamy się do generacji AMD Zen2 i dostaniemy od 2 rdzeni i 4 wątków do 4 rdzeni i 8 wątków. Architektura iGPU pozostaje bez zmian - RDNA2, ale w wersji do 2 CU.

  Architektura Konfiguracja Taktowanie iGPU TDP
Ryzen 7 170 Zen3+ 8R/16W 3,2-4,75 GHz RDNA2, 12 CU 45 W
Ryzen 7 160 Zen3+ 8R/16W 2,7-4,75 GHz RDNA2, 12 CU 28 W
Ryzen 5 150 Zen3+ 6R/12W 3,3-4,55 GHz RDNA2, 6 CU 45 W
Ryzen 5 130 Zen3+ 6R/12W 2,9-4,55 GHz RDNA2, 6 CU 28 W
Ryzen 3 110 Zen3+ 4R/8W 3,0-4,3 GHz RDNA2, 4 CU 28 W
Ryzen 5 40 Zen2 4R/8W 2,8-4,3 GHz RDNA2, 2 CU 15 W
Ryzen 3 30 Zen2 4R/8W 2,4-4,1 GHz RDNA2, 2 CU 15 W
Athlon Gold 20 Zen2 2R/4W 2,4-3,7 GHz RDNA2, 2 CU 15 W
Athlon Silver 10 Zen2 2R/4W 2,4-3,5 GHz RDNA2, 2 CU 15 W
Pokaż więcej

Dlaczego AMD wraca do starszych konstrukcji i zmienia tylko nazwy? Najbardziej prawdopodobnym powodem jest chęć wykorzystania starych zapasów krzemowych wafli. Całkiem możliwe też, że Czerwoni mają zarezerwowane w TSMC linie produkcyjne dla litografii 6 nm, dla której nie mają obecnie lepszego zastosowania.

Image
telepolis
amd procesor CPU AMD RDNA2 AMD Zen2 AMD Zen3+ AMD Ryzen 100 AMD Ryzen 10
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: Olrak29@x, 3D Center, oprac. własne