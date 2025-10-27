AMD znowu miesza. Wybór procesora będzie jeszcze trudniejszy
Kupujesz nowy sprzęt, a w środku niespodzianka - rozwiązanie sprzed kilku lat. Właśnie to - kolejny już raz - szykują dla konsumentów Czerwoni.
AMD ponownie zaskakuje zmianą nazewnictwa. Firma po cichu dodała do oferty dwie "nowe" serie: Ryzen 100 i Ryzen 10, choć w rzeczywistości kryją one dobrze znane układy z lat 2021-2022, czyli rodziny Rembrandt i Mendocino. Jeśli więc natraficie niedługo na tanie laptopy z jednym z tych oznaczeń, to w rzeczywistości mowa o odgrzewanych kotletach.
Część tych CPU powinna już dawno odejść w zapomnienie
W przypadku modeli Ryzen 100 zobaczymy architekturę AMD Zen3+ w konfiguracji od 4 rdzeni i 8 wątków do 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 4,75 GHz oraz prosty zintegrowany układ graficzny na bazie RDNA2 z maksymalnie 12 jednostkami CU. Dopełni to TDP do 28 lub 45 W.
Procesory Ryzen 10 będą niżej pozycjonowane, a tym samym zaoferują gorszą specyfikację. W tym przypadku cofamy się do generacji AMD Zen2 i dostaniemy od 2 rdzeni i 4 wątków do 4 rdzeni i 8 wątków. Architektura iGPU pozostaje bez zmian - RDNA2, ale w wersji do 2 CU.
|Architektura
|Konfiguracja
|Taktowanie
|iGPU
|TDP
|Ryzen 7 170
|Zen3+
|8R/16W
|3,2-4,75 GHz
|RDNA2, 12 CU
|45 W
|Ryzen 7 160
|Zen3+
|8R/16W
|2,7-4,75 GHz
|RDNA2, 12 CU
|28 W
|Ryzen 5 150
|Zen3+
|6R/12W
|3,3-4,55 GHz
|RDNA2, 6 CU
|45 W
|Ryzen 5 130
|Zen3+
|6R/12W
|2,9-4,55 GHz
|RDNA2, 6 CU
|28 W
|Ryzen 3 110
|Zen3+
|4R/8W
|3,0-4,3 GHz
|RDNA2, 4 CU
|28 W
|Ryzen 5 40
|Zen2
|4R/8W
|2,8-4,3 GHz
|RDNA2, 2 CU
|15 W
|Ryzen 3 30
|Zen2
|4R/8W
|2,4-4,1 GHz
|RDNA2, 2 CU
|15 W
|Athlon Gold 20
|Zen2
|2R/4W
|2,4-3,7 GHz
|RDNA2, 2 CU
|15 W
|Athlon Silver 10
|Zen2
|2R/4W
|2,4-3,5 GHz
|RDNA2, 2 CU
|15 W
Dlaczego AMD wraca do starszych konstrukcji i zmienia tylko nazwy? Najbardziej prawdopodobnym powodem jest chęć wykorzystania starych zapasów krzemowych wafli. Całkiem możliwe też, że Czerwoni mają zarezerwowane w TSMC linie produkcyjne dla litografii 6 nm, dla której nie mają obecnie lepszego zastosowania.