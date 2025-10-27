AMD znowu miesza. Wybór procesora będzie jeszcze trudniejszy

AMD ponownie zaskakuje zmianą nazewnictwa. Firma po cichu dodała do oferty dwie "nowe" serie: Ryzen 100 i Ryzen 10, choć w rzeczywistości kryją one dobrze znane układy z lat 2021-2022, czyli rodziny Rembrandt i Mendocino. Jeśli więc natraficie niedługo na tanie laptopy z jednym z tych oznaczeń, to w rzeczywistości mowa o odgrzewanych kotletach.

Część tych CPU powinna już dawno odejść w zapomnienie

W przypadku modeli Ryzen 100 zobaczymy architekturę AMD Zen3+ w konfiguracji od 4 rdzeni i 8 wątków do 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 4,75 GHz oraz prosty zintegrowany układ graficzny na bazie RDNA2 z maksymalnie 12 jednostkami CU. Dopełni to TDP do 28 lub 45 W.

Procesory Ryzen 10 będą niżej pozycjonowane, a tym samym zaoferują gorszą specyfikację. W tym przypadku cofamy się do generacji AMD Zen2 i dostaniemy od 2 rdzeni i 4 wątków do 4 rdzeni i 8 wątków. Architektura iGPU pozostaje bez zmian - RDNA2, ale w wersji do 2 CU.

Architektura Konfiguracja Taktowanie iGPU TDP Ryzen 7 170 Zen3+ 8R/16W 3,2-4,75 GHz RDNA2, 12 CU 45 W Ryzen 7 160 Zen3+ 8R/16W 2,7-4,75 GHz RDNA2, 12 CU 28 W Ryzen 5 150 Zen3+ 6R/12W 3,3-4,55 GHz RDNA2, 6 CU 45 W Ryzen 5 130 Zen3+ 6R/12W 2,9-4,55 GHz RDNA2, 6 CU 28 W Ryzen 3 110 Zen3+ 4R/8W 3,0-4,3 GHz RDNA2, 4 CU 28 W Ryzen 5 40 Zen2 4R/8W 2,8-4,3 GHz RDNA2, 2 CU 15 W Ryzen 3 30 Zen2 4R/8W 2,4-4,1 GHz RDNA2, 2 CU 15 W Athlon Gold 20 Zen2 2R/4W 2,4-3,7 GHz RDNA2, 2 CU 15 W Athlon Silver 10 Zen2 2R/4W 2,4-3,5 GHz RDNA2, 2 CU 15 W Pokaż więcej