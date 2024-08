mBank kończy wsparcie. Część klientów czeka wymiana telefonu

mBank opublikował ważną informację dla posiadaczy iPhone'ów. Niestety, część z nich wkrótce straci dostęp do aplikacji mobilnej banku.

Jeśli jesteś klientem mBanku i korzystasz ze smartfonu marki Apple, to możesz mieć problem. Bank poinformował, że niedługo przestanie wspierać nieco starsze urządzenia z systemem iOS.

mBank kończy wsparcie dla iOS 15

mBank poinformował, że od września aplikacja mobilna przestanie obsługiwać urządzenia mobilne z systemem iOS 15, który został wydany w 2021 roku, czyli raptem 3 lata temu. Appka w wersji 3.83 jest ostatnią, która obsługuje tę wersję oprogramowania.

Co zrobić, jeśli na waszym iPhonie jest właśnie iOS 15? Bank ma na to prostą odpowiedź — musisz zaktualizować system. Jeśli nowsza wersja nie jest dostępna, to konieczna jest wymiana telefonu. Bez tego dalsze korzystanie z aplikacji mBank, mBank Token oraz mBank Junior nie będzie możliwe.

Skąd taka decyzja banku? Ma ona być spowodowana kwestiami bezpieczeństwa.

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. Dlatego rekomendujemy aktualizację oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji lub też wymianę urządzenia na takie z nowszą wersją systemu iOS.

- napisał mBank.

Zobacz: Polacy znów nabijani w butelkę. Chodzi o klientów mBanku

Zobacz: mBank z nowością w płatnościach. Startuje już 1 września

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: mBank