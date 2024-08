mBank z nowością w płatnościach. Startuje już 1 września

Wprowadzenie płatności odroczonych przez mBank w partnerstwie z PayPo otwiera nowy rozdział w zakupach internetowych. Innowacja ta ma zaoferować klientom banku większą kontrolę nad ich finansami i zachęcić ich do świadomych wyborów zakupowych.

mBank ogłosił wprowadzenie płatności odroczonych do swojej platformy Paynow. Umożliwi to klientom banku skorzystanie z opcji "kup teraz, zapłać później" (BNPL). Usługa będzie dostępna od 1 września 2024 roku dzięki współpracy z PayPo. Celem jest zwiększenie komfortu zakupów online, co może przełożyć się na wyższą wartość koszyków zakupowych i zmniejszenie liczby porzuconych transakcji. Sprzedawcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie tej opcji, zapłacą prowizję w wysokości 1,2% od transakcji.

Nowa funkcjonalność stanowi odpowiedź mBanku na rosnące zainteresowanie płatnościami odroczonymi, które zdobywają popularność na rynku, szczególnie w branży e-commerce. Wdrożenie BNPL ma na celu nie tylko zwiększenie konkurencyjności Paynow, ale także zaoferowanie klientom elastyczności finansowej w podejmowaniu decyzji zakupowych. Użytkownicy będą mieli możliwość odroczenia płatności na określony czas, co może znacząco wpłynąć na ich doświadczenie zakupowe i lojalność wobec danego sklepu.

Wprowadzenie płatności odroczonych jest krokiem naprzód w strategii mBanku, który stara się dostarczać nowoczesne i dostosowane do potrzeb rynku rozwiązania finansowe. Paynow, jako platforma płatnicza, zyskuje na tym rozszerzeniu funkcji, co może przyciągnąć zarówno nowych sprzedawców, jak i klientów poszukujących wygodnych metod płatności.

Współpraca z PayPo, firmą specjalizującą się w usługach BNPL, umożliwi mBankowi sprawne i bezpieczne wdrożenie nowej usługi, zapewniając jednocześnie wysoką jakość obsługi klienta. Dla sklepów internetowych oznacza to możliwość zaoferowania atrakcyjnej formy płatności, która może przyciągnąć większą liczbę klientów, a dla samych kupujących – większą swobodę finansową i elastyczność w planowaniu wydatków.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj i tutaj.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, nBank

Źródło tekstu: mBank