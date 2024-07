Kto dostanie funkcje AI Samsunga? Mamy listę telefonów

Poznaliśmy listę urządzeń firmy Samsung, które otrzymają najnowszy One UI 6.1.1 i funkcje znane ze smartfonów Samsung Galaxy Z Fold6 i Z Flip6.

Samsung planuje wprowadzenie aktualizacji One UI 6.1.1 do wszystkich flagowych telefonów i tabletów Galaxy, które trafiły na rynek w ciągu ostatnich 2-3 lat. Nowa wersja interfejsu, którą poznaliśmy przy okazji premiery Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 ma przynieść szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Oficjalną listą urządzeń podzielił się moderator Samsung Korea, cytowany przez tipstera Taruna Vatsa na platformie X.

One UI 6.1.1 otrzymają następujące urządzenia:

- Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra

- Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4

- Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5

- Galaxy S23 FE

- Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra

- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra

Obok AI-owym możliwości interfejsu, użytkownicy powyższych sprzętów mogą liczyć na dodatkowe funkcje aplikacji aparatów, a wśród nich Auto Zoom czy Flex Camcorder. Oprócz tego wyglądać można funkcji Portrait Studio, Sketch to Image oraz Live Effect.

