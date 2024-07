Samsung naprawi aparat w Galaxy S24 Ultra

Jak donosi Ice Universe, użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 Ultra czeka wielka aktualizacja aplikacji aparatu. Firma wreszcie zrobi porządek.

Samsung Galaxy S24 Ultra to jeden z rynkowych liderów fotografii, ale użytkownicy nie do końca są zadowoleni z tegorocznej edycji telefonu

Słabszy zoom optyczny niż w Galaxy S23 Ultra i nie do końca wykorzystany potencjał sprzętu — to główne zarzuty, jakie stawiają Samsungowi użytkownicy S24 Ultra. Do tego z pewnością dodałbym problemy z przeostrzaniem zdjęć w niektórych sytuacjach, obecne w całej serii S24.

Jak jednak donosi Ice Universe, sierpniowa aktualizacja przyniesie znaczące poprawki w działaniu aparatu Galaxy S24 Ultra. Aktualizacja ma rozwiązać liczne drobne problemy związane z aparatem, w tym optymalizacje HDR, balansu bieli, nadmiernej ekspozycji, nadmiernego przetwarzania obrazu oraz wydajności zoomu wideo.

W dalszym ciągu zdjęcia robione z użyciem zoomu cyfrowego większego niż 10x, wykonywane zarówno za dnia, jak i nocą, mogą budzić zastrzeżenia użytkowników.

Samsung nie bardzo chce wracać do 10x zoomu optycznego

Niestety, póki co plotki na temat Samsunga Galaxy S25 Ultra nie mówią o powrocie firmy do dużego, 10x zoomu optycznego, który był siłą S22 Ultra i S23 Ultra. Dodatkowy moduł sięgał wszędzie tam, gdzie nie dawała rady konkurencja.

Wraz z premierą iPhone'a 15 Pro Max z 5-krotnym zoomem optycznym opartym na bazie peryskopowego obiektywu z kaskadą pryzmatów, Samsung postanowił zredukować możliwości telefoto w swoim flagowcu. Niby coś tam można wyciągać za pomocą AI i z 5x optycznego przybliżenia, ale realne testy stawiają zoom z S23 Ultra wyżej niż z obecnego flagowca.

Źródło zdjęć: Telepolis - Lech Okoń

Źródło tekstu: ICE Universe, oprac. wł