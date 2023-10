IKEA za darmo urządzi Ci mieszkanie. Tak jakby

Już nie trzeba będzie chodzić z miarką i mierzyć każdy kąt pokoju, by dobrać meble o właściwych wymiarach. Klienci sklepu Ikea będą mogli skorzystać z aplikacji, by zobaczyć, jak dany mebel będzie wyglądał w ich domu.

Niektórzy mogli już wcześniej skorzystać z IKEA Kreativ w aplikacji mobilnej IKEA, gdyż została ona wstępnie wprowadzona 27 września dla małej grupy klientów. Dla większości będzie to jednak ważna nowość, która pomoże w urządzeniu własnego mieszkania.

Wystarczy smartfon, by sprawdzić meble IKEA we własnym pokoju

IKEA Kreativ jest częścią bezpłatnej aplikacji mobilnej IKEA i umożliwia klientom sklepu łatwe tworzenie trójwymiarowych fotorealistycznych modeli własnych pomieszczeń, które można potem edytować i aranżować z wykorzystaniem produktów IKEA. Klienci mogą wykonać serię zdjęć pomieszczenia za pomocą swojego smartfona, które są automatyczne łączone w szerokokątny, interaktywny model o właściwych wymiarach i proporcjach.

Tak zorganizowaną przestrzeń można następnie wirtualnie umeblować asortymentem sklepu IKEA. W ten sposób łatwo będzie można sprawdzić nie tylko to, czy zmieszczą się wszystkie meble, jakie chcemy, ale też czy finalny wystrój będzie odpowiadał naszym potrzebom estetycznym.

Kiedy klienci zdecydują się już na wystrój pomieszczenia, mogą dodać produkty ze swojej aranżacji do koszyka i sfinalizować zakupy na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie. Mogą też zapisać projekt na swoim koncie IKEA na później lub podzielić się swoją wizją z rodziną i znajomymi. Wirtualne pomieszczenia są przechowywane w chmurze, dzięki czemu są dostępne z dowolnego miejsca. Korzystając z aplikacji mobilnej IKEA, klienci mogą zabrać projekt swojego wnętrza do sklepu, aby obejrzeć wybrane przedmioty „na żywo”. To duże ułatwienie podczas podejmowania decyzji o zakupie.

Funkcja dostępna jest zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Zobacz: Android Auto popsuło Twój samochód? Nie jesteś jedyny

Zobacz: Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 w nowych kolorach. Promocja ze zwrotem 700 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne