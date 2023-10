Android Auto popsuł Twój samochód? Nie jesteś jedyny

Posiadacze Android Auto nie powinni instalować najnowszej wersji Androida na swoich telefonach. Ta powoduje mnóstwo błędów, między innymi z dźwiękiem.

Android 14 jest już dostępny na telefonach z serii Pixel, a za chwilę powinien być stopniowo udostępniany na innych urządzeniach. Z aktualizacją powinni wstrzymać się wszyscy ci, którzy korzystają z Android Auto. Nowa wersja powoduje między innymi problem z dźwiękiem.

Android 14 z problemami na Android Auto

Użytkownicy Android Auto, którzy mają okazję korzystać już z najnowszej wersji Androida na swoich telefonach, donoszą o licznych błędach. Jeden z nich dotyczy dźwięku. Po połączeniu smartfona z systemem w samochodzie nie słychać między innymi komunikatów z Map Google, więc nawigacja jest zdecydowanie trudniejsza i wymaga ciągłego zerkania na ekran.

Jakby tego brakowało, to ten sam problem dotyczy Spotify. Aplikacja do słuchania muzyki, w której nie działać dźwięk staje się po prostu bezużyteczna. Co ciekawe, interfejs działa prawidłowo i aplikacja streamingowa pokazuje odtwarzanie piosenek.

Problem na ten moment dotyczy tylko użytkowników Androida 14, więc nie jest aż tak duży. Natomiast w najbliższych tygodniach z systemu będzie korzystać coraz więcej osób, a brak jakiegokolwiek dźwięku jest jednak dużą przeszkodą. W tej chwili nie jest znane żadne rozwiązanie tego błędu i pechowcy, którym się przytrafił, muszą czekać na aktualizację.

Zobacz: Zaktualizuj Mapy Google. Na tę funkcję czekaliśmy 4 lata

Zobacz: Pułapka w twoim telefonie. SpyNote w parę chwil czyści każde konto

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Najmi Arif / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Auto Evolution