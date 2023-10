Pułapka na Polaka. SpyNote w parę chwil czyści każde konto

Do obiegu trafił nowy, niezwykle groźny trojan dla smartfonów z Androidem – raportują badacze z F-Secure. SpyNote, bo o nim tu mowa, wykrada wrażliwe dane i jest przy tym piekielnie trudny do usunięcia.

Szkodliwego oprogramowania na Androida nie da się zliczyć, ale SpyNote, jak przekonują badacze z F-Secure, to zupełnie nowa kategoria zagrożeń. Co do zasady działa podobnie jak inny malware, wykradając wrażliwe dane, jest przy tym jednak znacznie bardziej uciążliwy dla tych, którzy spróbują z nim zawalczyć.

Jak możemy się dowiedzieć, SpyNote nadużywa uprawnień związanych z ułatwieniami dostępu, by nie tylko ukryć ikonę na ekranie głównym, ale też utrudnić usunięcie szkodliwych pakietów poprzez zablokowanie menu ustawień. W dodatku uruchamia w tle drugi proces, który nawet gdyby udało się trojana skasować, od razu zainstaluje jego kolejną instancję.

SpyNote to wyjątkowo uciążliwy malware

W tym czasie zagrożony jest niemal każdy komponent systemu, gdyż narzędzie radzi sobie ponoć m.in. z zapisywaniem rozmów, przechwytywaniem wiadomości SMS i rejestrowaniem naciśnięć klawiszy. Co więcej, zdaniem ekspertów potrafi nawet nagrać zawartość ekranu, korzystając z systemowego API MediaProjection.

SpyNote to oprogramowanie szpiegowskie, które rejestruje i kradnie różne informacje, w tym naciśnięcia klawiszy, dzienniki połączeń, informacje o zainstalowanych aplikacjach itd. [Malware] pozostaje ukryty na urządzeniu ofiary, przez co trudno go zauważyć. Ponadto dezinstalacja jest niezwykle trudna (...) Najlepiej przywrócić ustawienia fabryczne, ale to wiąże się z utratą wszystkich danych

– podsumowuje Amit Tambe, badacz F-Secure.

Mimo iż cel ataku nie jest w żaden sposób narzucony, łatwo domyślić się, co może zainteresować przestępców w szczególnym stopniu. Są to oczywiście konta bankowe, do których to SpyNote potrafi wyciągnąć zarówno dane logowania, jak i dodatkowe kody uwierzytelniania dwuetapowego.

Z opublikowanych danych wynika, że malware SpyNote atakuje obecnie użytkowników w całej Europie, a więc również w Polsce. Wykrywają i blokują go wprawdzie zabezpieczenia Sklepu Play, ale napastnicy znaleźli na to sposób. Rozsyłają odnośniki do pobrania SpyNote we wiadomościach SMS, informując o pilnej aktualizacji oprogramowania.

Źródło zdjęć: Przemek Banasiak / Telepolis

Źródło tekstu: F-Secure, oprac. własne