EMUI 11 w stabilnej wersji trafi do smartfonów Huawei. Kiedy i do jakich modeli?

Huawei intensywnie pracuje nad rozwojem swojego oprogramowania EMUI 11. Od wrześniowej premiery Android w wydaniu chińskiego producenta przeszedł beta testy na różnych urządzeniach, a teraz Huawei jest gotowy do wydania wersji stabilnej. Znamy już listę modeli i daty aktualizacji.

Huawei opublikował plan aktualizacji EMUI 11 na swoim forum Huawei Community, więc jest to źródło w pełni oficjalne i godne zaufania. Producent zaplanował wysyłki aktualizacji, dzieląc je na sześć regionów, gdzie oprogramowanie dotrze w różnym, ale zbliżonym terminie, dla różnych urządzeń. Są to harmonogramy dotyczące otwartego ryku, co oznacza, że smartfony kupione u operatorów mogą otrzymać OTA nieco później, chociaż nie jest to oczywiste.

Cztery smartfony otrzymają stabilną wersję EMUI 11 już w grudniu bieżącego roku. W pozostałych wypadkach trzeba będzie jednak zaczekać do pierwszego kwartału 2021 r., co niestety jest dość nieprecyzyjnym określeniem daty. Na liście są też dwa tablety, za to nie znalazło się wiele modeli ze średniej półki (np. wariantów Lite) i na nich zapewne EMUI 11 już się nie pojawi.

Kiedy aktualizacja do EMUI 11? Oto lista modeli z terminami:

Huawei P40 – grudzień 2020

Huawei P40 Pro – grudzień 2020

Huawei P40 Pro+ – grudzień 2020

Huawei Mate 30 Pro – grudzień 2020

Huawei Mate Xs – styczeń 2021

Huawei P30 – pierwszy kwartał 2021

Huawei P30 Pro – pierwszy kwartał 2021

Huawei Mate 20 – pierwszy kwartał 2021

Huawei Mate 20 Pro – pierwszy kwartał 2021

Porshe Design Mate 20 RS – pierwszy kwartał 2021

Huawei Mate 20 X (5G) – pierwszy kwartał 2021

Huawei nova 5T – pierwszy kwartał 2021

Huawei MatePad Pro – pierwszy kwartał 2021

Huawei MediaPad M6 (10,8) – pierwszy kwartał 2021

Co dalej z EMUI?

Najnowsza wersja oprogramowania EMUI 11 wciąż bazuje na Androidzie 10. Wprowadza wiele zmian wizualnych i funkcjonalnych, o czym można poczytać tutaj. Czy wymienione urządzenia otrzymają z czasem Androida 11? Tego nie wiadomo, jednak pewne jest, że nie powstanie już EMUI 12. Zamiast tego producent ma umożliwić aktualizację do własnego systemu Harmony OS. Ta platforma dzieli część kodu i rozwiązań z EMUI 11 i dostępna będzie dla smartfonów z EMUI 11. HarmonyOS w wersji beta ma pojawić się w pierwszych urządzeniach już w styczniu 2021 r., natomiast premiera wersji stabilnej nastąpi najwcześniej w połowie roku.

