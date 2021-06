Google Workspace dla każdego

Google kolejny raz aktualizuje pakiet Google Workspace oraz udostępnia go każdemu, kto ma konto Google. To ponad 3 miliardy indywidualnych internautów oraz użytkowników korporacyjnych i z sektora edukacji.

Nowe aktualizacje w Google Workspace to odpowiedź amerykańskiego giganta na wyzwania i szanse, jakie wprowadza hybrydowy model pracy. Wśród nowości znalazły się:

Współpraca odbywa się nie tylko w miejscu pracy – nasze produkty od początku były stworzone do współuczestniczenia, dzielenia się i wzajemnej pomocy. Skupiamy się na zapewnieniu konsumentom, pracownikom, nauczycielom i uczniom równych szans w zakresie współpracy, jednocześnie dając elastyczność, która pozwala różnym grupom użytkowników wdrożyć własne podejście do komunikacji i współpracy.

– powiedział Javier Soltero, wiceprezes Google i dyrektor zarządzający produktu Google Workspace

Zapewnienie pracownikom dostępu do najlepszych narzędzi do współpracy i informacji, niezależnie od lokalizacji, jest priorytetem dla każdej firmy, zwłaszcza w obliczu powrotu do biur. Dzięki tej aktualizacji Google Workspace tworzy nową przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację oferującą jedno, połączone doświadczenie korzystania z wszystkich produktów. Już dziś korzystają z niego korporacje i placówki edukacyjne, a od teraz są one dostępne również dla użytkowników i właścicieli firm.