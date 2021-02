Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 86 zł + BONUS

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne zimowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować na pokładzie swojego urządzenia mobilnego zupełnie za darmo. Przy każdej aplikacji podaliśmy datę końca promocji, pobraną ze sklepu Google Play.

Tale from asdo

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 10 lutego)

Nasze zestawienie zaczynamy od gry o duchach. Tale from asdo to historia przygód duchów, które mają chronić spokój w Asdo. Gra jest połączeniem łamigłówki i akcji, w której nie ma czasu na odpoczynek i nudę.

Keep Screen Awake

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 9 lutego)

Keep Screen Awake to prosta i użyteczna aplikacja, która pozwala na szybką zmianę ustawień czasu włączenia ekranu lub przełączenia go w tryb "zawsze włączony". Użytkownik może ustawić 6 spersonalizowanych ustawień, pomiędzy którymi przełącza się za pomocą widżetu lub przełącznika w panelu szybkich ustawień.

Tobrix

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 13 lutego)

Tobrix to zbiór łamigłówek dla całej rodziny, zawierający kilkadziesiąt puzzli i układanek z całego świata. Przy okazji możemy się dowiedzieć, skąd dana łamigłówka pochodzi, dzięki dołączonej mapie i linków do Wikipedii. W sam raz na długie zimowe wieczory.

QR / Barcode Scanner PRO

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 10 lutego)

QR / Barcode Scanner PRO to, jak zachwala deweloper, to jedna z najlepszych aplikacji w Google Play i jest niezbędna na każdym urządzeniu z Androidem. Narzędzie to pozwala zarówno skanować i odczytywać kody kreskowe oraz kody QR, a także tworzyć własne. Aplikacja obsługuje wiele typów informacji zaszytych w kodach QR, w tym tekst, adresy URL, ISBN, wpisy kalendarza, e-mail, lokalizację, dane sieci Wi-Fi i wiele innych formatów.

Deep Space: First Contact

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 13 lutego)

Deep Space: First Contact to gra akcji, w której wcielamy się w ochroniarza na stacji kosmicznej. Gdy pewnego razu, jak co dzień, pracujemy w strefie bezpieczeństwa, słyszymy wybuch...

Przeglądarka PDF Pro 2020

Normalna cena: 7,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 12 lutego)

W sklepie Google Play znajdziemy wiele aplikacji, które umożliwiają przeglądanie plików PDF. Są to zarówno płatne, jak i darmowe narzędzia. Jednym z tych pierwszych jest Przeglądarka PDF Pro 2020, która w promocji jest dostępna za darmo. Aplikację ma prosty interfejs, umożliwia zmianę motywu, obsługuje pliki zaszyfrowane, a także pozwala na drukowanie plików oraz udostępnianie ich jednym kliknięciem.

Shortcuts widget - Apps Folder Widget

Normalna cena: 3,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 13 lutego)

Shortcuts widget - Apps Folder Widget to narzędzie, które pozwala otwierać wszystkie aplikacji zainstalowane w pamięci smartfonu z ekranu głównego za pomocą widżetu skrótów. Utworzyć można dowolną liczbę takich widżetów i do każdego zastosować indywidualne ustawienia.

Preposition Test & Practice PRO

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 8 lutego)

Zimowe wieczory to dobry czas na naukę i ćwiczenie języków obcych. Pomóc nam w tym może Preposition Test & Practice PRO. To gra edukacyjna, w której można przećwiczyć użycie przyimków w zdaniach angielskich. Do wyboru są 3 tryby gry, w tym testy na czas i relaksujący tryb ćwiczeń.

BONUS: Most Expensive Game Jumping Face

Normalna cena: 1599,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 10 lutego)

Zestawienie kończymy jednym z tych tytułów, których twórcy w prześmiewczy sposób zaszaleli z ceną. Tym razem jest to zręcznościówka, w której przemierzamy świat za pomocą skaczącej głowy. Ciekawe, czy ktoś kupił płatną wersję gry...

Źródło tekstu: wł.