Sklep Google Play czekają zmiany - trwają testy nowego interfejsu

Nowy design Sklepu Play aktualne znajduje się w fazie testów, ale wyraźnie widać kierunek, w którym zmierzają planowane zmiany. Interfejs doczeka się subtelnych modyfikacji, które z jednej strony mają ułatwić jego obsługę mniej zaawansowanym użytkownikom, a z drugiej ujednolicić go z pozostałymi aplikacjami giganta z Mountain View.

Przede wszystkim z ekranu głównego zniknie przycisk hamburgera i menu wysuwane z lewej krawędzi ekranu. Zamiast tego do znajdujących się tam funkcji uzyskamy dostęp klikając w avatara po prawej stronie paska wyszukiwania. Podobnie działa to już w większości aplikacji Google, więc większość użytkowników Androida powinna wiedzieć, czego się spodziewać.

Zmian doczekało się jednak także menu ustawień. Do tej pory znajdowała się tam długa lista opcji, która mniej zaawansowanym użytkownikom mogła się wydawać nieco przytłaczająca. Producent postanowił temu zaradzić, dzięki czemu w wersji testowej wszystkie dotychczasowe ustawienia pogrupowane zostały w ramach czterech niezależnych kategorii, uzupełnionych o krótkie opisy. Aby dostać się do wybranej funkcji, wystarczy rozwinąć daną grupę i wybrać pozycję, która nas interesuje. Kilka kliknięć więcej, ale trzeba przyznać, wygląda to całkiem schludnie i rzeczywiście ma szansę ułatwić nawigację po ustawieniach.

Jak już wspomniałem, opisywane zmiany są obecnie w fazie testów i wyświetlają się jedynie wybranym użytkownikom Androida. Do czasu udostępnienia ich szerszemu gronu odbiorców nowy interfejs może jeszcze zostać przez producenta zmodyfikowany, a nawet porzucony. Jakkolwiek to ostatnie bardzo by nas zaskoczyło, tak nie jest to wykluczone.

