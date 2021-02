Google usunie Twoje dane z Muzyki Google Play. Możesz je przenieść do YouTube Music

Google rozsyła do użytkowników Muzyki Google Play informacje o zbliżającym się terminie usunięcia danych użytkowników z tej usługi. Gigant zachęca do przeniesienia swojego konta do YouTube Music.

Muzyka Google Play została w 2020 roku zastąpiona nową usługą, YouTube Music. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś swoje dane w starej usłudze, to wkrótce może je stracić. Firma Google rozesłała do użytkowników, że 24 lutego 2021 roku usunie ich dane z Muzyki Google Play. Obejmie to bibliotekę muzyki z przesłanymi przez nich utworami, zakupionymi treściami i wszystkim, co zostało przez użytkowników dodane z serwisu. Po wskazanej dacie nie będzie możliwości odzyskania tych danych.

Co zrobić, by nie stracić swoich danych?

Swoją bibliotekę i dane z Muzyki Google Play można pobrać za pomocą narzędzia Google Takeout lub przenieść je do YouTube Music. W tym drugim przypadku wystarczy jedno kliknięcie, by zachować swoją bibliotekę muzyki, w tym przesłane pliki, playlisty i rekomendacje.

Źródło tekstu: Google