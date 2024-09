Google Play. Za darmo aplikacje o wartości ponad 245 złotych

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić ponad 245 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje i gry możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

3D EARTH PRO — local forecast

Cena: 0 zł zamiast 144,99 zł

Producent aplikacji nazywa ją najpiękniejszą na świecie. Musicie to jednak ocenić sami. To faktycznie jedna z ładniejszych pogodynek dostępnych na Androida, uzbrojona też w zegary i widżety oraz efektowny widok z kosmosu na Ziemię. Czy warta aż 144,99 zł? Śmiem wątpić, ale za darmo to dobra cena.

AirMirror: TV Cast via AirPlay

Cena 0 zł zamiast 20,99 zł

Nie jest to aplikacja typowo na telefony (choć też zadziała) tylko bardziej na przystawki telewizyjne i telewizory z systemem operacyjnym Google’a. Pozwala ona na dodanie do naszego urządzenia funkcji AirPlay i tym samym na klonowanie obrazu z iPadów, iPhone’ów i komputerów Mac. Jest to konkurencyjny standard dla Google Cast, który Google promuje na swoich platformach Android TV i Google TV, zamiast jednak kupować sprzęt pod jeden ekosystem, ta aplikacja wpuści, gdzie trzeba urządzenia Apple’a. Jeśli znajdzie ktoś jakieś zastosowanie, można za jej pomocą strumieniować też treści na tablet czy telefon z Androidem.

Sudoku Master Premium: Offline

Cena: 0 zł zamiast 14,99 zł

Tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać. Kultowa łamigłówka liczbowa podbiła serca milionów osób na całym świecie. Niestety aplikacje z tą grą najeżone są zwykle agresywnymi reklamami lub wymagają mikropłatności czy łączenia się z serwerem. Sudoku Master Premium pozbawiony jest wszystkich tych bolączek i zadziała również przy braku zasięgu. Brać, zanim wróci regularna cena.

Who Uses My WiFi Pro

Cena: 0 zł zamiast 2,99 zł

Aplikacja jest przejrzystym narzędziem do monitorowania zasobów domowego czy firmowego Wi-Fi. Pozwala ustalić, dlaczego nasza sieć zaczęła pracować wolno i jakie urządzenia ją obciążają. Prosty interfejs pozwala na przeprowadzenie wstępnego skanowania już jednym dotknięciem przycisku.

AirBuds Popup — airpod battery

Cena: 0 zł zamiast 5,69 zł

Używasz Apple AirPods pod Androidem i z zazdrością patrzysz na ich funkcje na iPhone’ach? Ta aplikacja może pomóc z jedną z tych funkcji, a mianowicie z wyskakującym okienkiem wyświetlającym poziom naładowania poszczególnych słuchawek i etui ładującego. Informacje o naładowaniu znajdziemy po jej instalacji również na ekranie blokady telefonu czy pod belką powiadomień.

Defense Zone — trzy części gry



Defense Zone HD

Cena: 0 zł zamiast 11,99 zł

Defense Zone 2 HD

Cena: 0 zł zamiast 11,99 zł

Defense Zone 3 Ultra HD

Cena: 0 zł zamiast 11,99 zł

Artem Kotov oszalał i wszystkie części swojego kulowej gry typu tower deffence udostępnił zupełnie za darmo. Jeśli kochasz gry bitewne i masz smykałkę do strategicznego zarządzania zasobami i ustawieniem elementów obronnych, to zdecydowanie tytuły dla Ciebie. Tylko ostrzegam, ten typ gier wciąga graczy jak zły, nie włączajcie, jeśli nie macie kilku godzin na granie.

Gym Coach Beginner workout Pro

Cena: 0 zł zamiast 19,99 zł

Workout Gym Coach App to Twój osobisty trener w kieszeni. Szybko poprawisz kondycję, siłę, napięcie, mięśnie lub użyjesz go do zliczenia kalorii spalanych w ramach programów odchudzających / przybierania masy mięśniowej. To niezbędny asystent dla osób rozpoczynających treningi siłowe, jak i dla zaawansowanych. Zazwyczaj tego typu aplikacje dużo kosztują i często wymagają miesięcznych opłat, tutaj dostaniecie promocyjnie wszystko za darmo.

