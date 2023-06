Mapy Google. Warszawa i Kraków zachwycają. Jakbyś tam był!

Tego w Google Maps jeszcze nie było. Sztuczna inteligencja nie tylko złożyła modele 3D budynków. Dodała do nich nawet aktualną pogodę.

Mapy Google pomogą odkrywać nowe miejsca, a nawigacja z nimi będzie intuicyjna jak nigdy wcześniej. To wszystko będzie możliwe dzięki sztucznej inteligencji. To ona połączyła miliardy zdjęć lotniczych i Street View w realistyczne widoki. Na nie nałożone zostaną informacje kontekstowe, na przykład natężenie ruchu i pogoda w oglądanym miejscu.

Mapy Google Cię wciągną

Przeglądanie map i planowanie tras będzie o wiele bardziej wciągające. Ma to być doświadczenie imersyjne, czyli „jakbyś tam był”. Widok ten jest już dostępny w Los Angeles, Nowym Jorku, San Francisco, Londynie i Tokio. Oto przykład z Londynu:

Google zapowiadał Immersive View dla Map Google podczas tegorocznego Google I/O. Google obiecał, że w takim pięknym widoku będzie można nawet obejrzeć wytyczoną trasę przed osobistym wyruszeniem w podróż. Po drodze pokazane zostaną dane pogodowe, jakość powietrza, informacje o korkach i tym podobne.

Poza imponującymi wizualizacjami wprowadza on także nowe możliwości dla deweloperów, korzystających z API Google Maps we własnych aplikacjach.

Polskie zabytki w Mapach Google

Najważniejsze miejsca w Polsce zostały przeniesione do przestrzeni cyfrowej. Niebawem funckja Immersive View będzie dostępna w Europie, konkretnie w Amsterdamie, Dublinie, Florencji i Wenecji. Ponadto będzie można obejrzeć ponad 500 zabytków i to tu znajdziemy polski akcent. Tego zaszczytu dostąpią m.in. Zamek Królewski na krakowskim Wawelu, Pałac w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie. Google zdradził, jak będą wyglądać najsłynniejsze miejsca Polski w nowej odsłonie.

Będzie na czym zawiesić oko. Powyżej możesz zobaczyć Zamek na Wawelu. Można będzie nie tylko obejrzeć go z każdej strony, ale też obserwować zmiany pogody. Warto tu zwrócić uwagę na animowane niebo i grę świateł. To coś więcej niż model 3D budynku. Obraz wygląda tak naturalnie, jakby był to widok z okna wieżowca w pobliżu… gdyby w okolicy był taki wieżowiec.

Celem nie jest oczywiście zastępowanie osobistej wycieczki do Krakowa czy Warszawy siedzeniem z nosem w telefonie. Informacje podawane w ten sposób pozwolą określić, czy danego dnia warto wybrać się właśnie tam i ewentualnie czego spodziewać się na miejscu. Niemniej lubujący się w podróżach palcem po mapie będą mieli nowe atrakcje w Mapach Google.

Lepsza nawigacja po mieście

Google zapowiedział również inne zmiany w aplikacji Mapy Google. Mają one zapewnić wygodniejszą nawigację w miastach. I tak osoby poruszające się samochodem, pieszo i na rowerach będą mogły skorzystać z podglądu wskazówek dojazdu. To wygodny sposób, by zapoznać się z trasą bez przechodzenia do trybu nawigacji. W czerwcu funkcja ta jest wprowadzana w Mapach Google dla Androida i iOS-a na całym świecie.

Zobacz: Mapy Google z zachwycającą nowością. Musisz to sprawdzić

Nowa odsłona karty „Ostatnie” pozwoli na utrzymanie porządku w mapach Google w przeglądarce. Możesz o niej myśleć jak o podręcznym schowku na wyszukiwane niedawno miejsca, w którym zostaną one uporządkowane w kontekstowych kolekcjach. W lipcu zaś Mapy Google wyniosą planowanie podróży na nowy poziom. Po pierwsze, będzie można łatwo zarządzać miejscami zapisanymi i wyszukiwanymi wcześniej.

Po drugie, będzie można na mapie ułożyć kilka różnych tras, na przykład na różne dni zwiedzania, znacznie łatwiej niż obecnie. Będzie możliwe też ułożenie trasy do wszystkich miejsc docelowych na planie podróży. Trzeba będzie z karty „Ostatnie” wybrać co najmniej trzy miejsca, a następnie „wskazówki”. Mapy Gogole automatycznie wyznaczą niestandardową trasę, która pozwoli zaliczyć wszystkie przystanki. Ich kolejność można oczywiście zmienić, a trasę udostępnić innym. Na tę funkcję cieszę się najbardziej. Korzystam z podobnego mechanizmu w konkurencyjnej aplikacji, ale tam nie mogę liczyć na tak dobrą wyszukiwarkę, jak w Mapach Google.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / natureman30, Google

Źródło tekstu: Google