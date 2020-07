Google doda pasek emoji do Gboard dla Androida

Google szykuje kolekcję nowych emoji dla Androida, ale to nie wszystko. Do klawiatury Gboard zostanie dodany osobny pasek z Emoji.

Skróty do emoji w Gboard to oczywiście część obchodów Światowego Dnia Emoji. Pasek jest obecny w becie i niebawem będzie stopniowo wprowadzany do stabilnego wydania klawiatury ekranowej Google.

Pasek z często używanymi emoji i skrótem do pełnej kolekcji ma pojawić się nad paskiem z podpowiedziami autokorekty.

To miła odmiana dla korzystających intensywnie z tej formy komunikacji. Koniec z przytrzymywaniem przecinka, by dostać się do kolekcji obrazków. Klawiatura będzie przez to minimalnie wyższa, ale myślę, że na współczesnych smartfonach z ekranami 21:9 można sobie na to pozwolić.

Jeśli chcesz sprawdzić pasek szybkiego dostępu do emoji w Gboard na Androidzie, możesz zapisać się do testów. Jak zwykle w przypadku aplikacji Google, nowości są wprowadzane stopniowo i nie wszyscy dostaną je w tym samym czasie.

Źródło zdjęć: Engadget

Źródło tekstu: Engadget