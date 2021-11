Tylko Google Maps i YouTube! Żadna aplikacja już ich nie dogoni

Google Maps przekroczyła właśnie symboliczny próg 10 miliardów pobrań aplikacji z Google Play. To przytłaczająca liczba. W historii sklepu Play udało się to dotąd osiągnąć tylko dwóm innym produktom: aplikacji YouTube i Google Play Services.

Mapy Google są w pierwszej trójce najpopularniejszych aplikacji mobilnych w historii. 10 miliardów pobrań to jakby każdy mieszkaniec naszej planety pobrał Mapy Google, a Chińczycy i prawie wszyscy Indusi po dwa razy (pomijam tu fakt, że Google nie działa w Chinach, a to największy rynek mobilny). To niesamowite osiągnięcie, ale Mapy Google były skazane na sukces. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mimo wszystko setki milionów osób zmieniają telefon co rok i nie brak modeli, na których nie ma Google Maps fabrycznie. Do tego trzeba dodać, że użytkownicy iPhone'ów także masowo instalują Google Maps, ale App Store nie podaje liczby pobrań. Cóż – Apple nie lubi przyznawać się do porażki, a w kwestii map poległ na całej linii.

Znamienne jest, że pozostałe dwie aplikacje, które przekroczyły ten symboliczny próg, także należą do Google. Pierwsza z nich to oczywiście Google Play Services – komponenty obsługujące logowanie na konto Google, synchronizację danych i jakże pożądany dostęp do sklepu Google Play. 10 miliardów pobrań usługi Google zanotowały już w 2020 roku. Nic dziwnego. Są na niemal każdym telefonie z Androidem i aktualizują się automatycznie.

Druga aplikacja, której się to udało, to oczywiście YouTube. 10 mld pobrań aplikacja zanotowała niedawno, bo w lipcu. To również zupełnie mnie nie dziwi – YouTube wielu z nas już zastąpił telewizję, radio, nauczycieli, trenerów i książki. Sprzyjają temu kolejne obostrzenia pandemiczne i coraz szybsze łącza, a treści pojawia się tam więcej, niż ktokolwiek byłby w stanie oglądać na bieżąco.

Ludzie chcą Google Maps, to zła wiadomość dla Huawei

Konsumenci pożądają Google Maps na swoich telefonach. Nie dziwi mnie to – to jedyna aplikacja Google, której brak realnie utrudnia mi codzienne funkcjonowanie. To też fatalna wiadomość dla takich producentów jak Huawei, którzy starają się zaistnieć na rynku telefonów z Androidem, ale nie mogą dać swoim klientom kilku szalenie popularnych aplikacji. Zamienniki często nie są złe, ale pojawia się problem komunikacyjny, gdy rodzina, znajomi i współpracownicy działają w innych apkach. W przypadku YouTube'a to obciążenie jest jeszcze silniejsze – w końcu mówimy o aplikacji społecznościowej.

Jeśli komuś jeszcze przyjdzie do głowy startować ze smartfonem bez aplikacji Google, może sobie od razu odpuścić. No, chyba że w Chinach.

