Flashscore pręży muskuły. Właśnie pobili rekord

Sport jest teraz bliżej nas niż kiedykolwiek. Wyniki i statystyki każdego, nawet rozgrywanego aktualnie spotkania dostępne są za sprawą jednego kliknięcia, a sama popularność wielu dyscyplin stale rośnie. Potwierdzają to najnowsze dane aplikacji Flashscore.

Jeszcze nie tak dawno, występy lokalnej drużyny na żywo, a w telewizji kilka meczów reprezentacji rocznie to było wszystko, na co mogli liczyć fani sportu. Od czasu do czasu wkradły się tam jeszcze jakieś igrzyska i tyle. Teraz sport jest bliżej konsumenta niż kiedykolwiek. W sieci mamy wiele platform streamingowych, oferujących każdą z możliwych lig i dyscyplin świata. Do tego szeroki wachlarz powtórek i statystyk, dla osób, które się tym interesują.

Jednak pomimo tego nadal nie widać przesytu wśród odbiorców, czego najlepszym dowodem są najnowsze dane aplikacji Flashscore.

Flashscore — miliardy odsłon w jednym miesiącu

Październik był niezwykle udanym miesiącem dla Flashscore. Liczba odsłon strony i aplikacji na całym świecie osiągnęła 26,4 miliarda, bijąc tym samym poprzedni rekord. Niezmiennie Flashscore cieszy się największą popularnością w Brazylii (2.7 miliardów odsłon), rośnie także zainteresowanie we Włoszech (1,6 miliarda odsłon) oraz we Francji (1,1 miliarda odsłon).

Użytkownicy poszukiwali informacji i statystyk z wielu różnych dziedzin. W pierwszej trójce uplasował się tenis i hokej na trawie, jednak niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna. Spośród 26,4 miliarda wyświetleń, ponad 14 miliardów dotyczyło właśnie tej dyscypliny.

Ostatnio użytkownicy aplikacji mogli zaobserwować kilka nowych funkcji, w tym profile zawodników, które zostały wzbogacone o informacje o wartości rynkowej graczy, historii transferów i kosztów. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie za pomocą kilku kliknięć.

