Android 15 otrzyma nowy panel. Od razu go rozpoznasz

Android 15 przyniesie wiele zmian. Jedna z nich dotyczyć będzie często używanego elementu systemu operacyjnego. Mowa o panelu sterowania głośnością.

Wielkimi krokami zbliża się premiera systemu Android 15. Wybrańcy mogą już korzystać z oprogramowania w wersji Developer Preview 2, i okazuje się, że przynosi ono sporo zmian. Jedna z nich dotyczy często używanego przez nas elementu, czyli panelu sterowania głośnością.

Android 15, a sterowanie głośnością

Mishaal Rahman z Android Authority pokazał nowy panel sterowania głośnością, który pojawia się po kliknięciu trzech kropek na suwaku. W sumie zawiera on aż pięć osoby opcji regulacji dla mediów, rozmów, dzwonka, powiadomień oraz alarmów. Poza tym wyświetla też skrót do ustawień oraz przycisk "gotowe", który wyłącza panel. Dodatkowo, jeśli odtwarzane są jakieś multimedia, to informacja o tym również się tutaj pojawi.

Jednak najważniejsza zmiana dotyczy wyglądu panelu. Poszczególne suwaki są dużo grubsze i mają zaokrąglony kształt. Poza tym każda ikona oznaczająca poszczególne ustawienia jest klikalna, co pozwala szybko wyciszyć dane dźwięki. No i wreszcie, obok suwaka "media" znajduje się niewielka ikona, która pozwala zwinąć lub rozwinąć nowy panel sterowania głośnością.

Nowy panel głośności dostępny jest w Androidzie 15 w wersji Developer Preview 15. Co ważne, nie jest domyślnie aktywny. Trzeba go ręcznie włączyć w ustawieniach.

