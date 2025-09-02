Tech

x-kom szaleje. Tego laptopa z Windowsem kupisz za 999 zł, a jego specyfikacja jest… niezła

Oczywiście, laptop to znacznie więcej, niż same cyferki w specyfikacji. Jakość wykonania, obrazu, kultura pracy, wygoda klawiszy… tego suche dane nam nie powiedzą.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:42
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
x-kom szaleje. Tego laptopa z Windowsem kupisz za 999 zł, a jego specyfikacja jest… niezła

Jednak kierując się suchymi danymi, otwarcie mogę przyznać, że ten laptop za 999 zł jest… wyjątkowo dobry. Oczywiście w dużej mierze to kwestia promocji, ponieważ urządzenie to standardowo jest wycenione na 1499 zł, a w tej cenie jego możliwości aż tak mocno nie szokują, chociaż nadal wypada w niej co najmniej interesująco. A mowa tu o Blackview AceBook 8.

Dalsza część tekstu pod wideo

Blackview AceBook 8

Trudno tu mówić o czołowym producencie laptopów. Jednak po tym, jak mój nieodżałowanej pamięci Galaxy M23 5G zakończył żywot swojego ekranu po drugim upadku z paki Iveco, to pancerny telefon tego producenta dzielnie mi służył w zadaniach ekstremalnych i… nie widać na nim śladów użytkowania. Dlatego osobiście mam spory kredyt zaufania do tego producenta, co nie oznacza, że mogę za niego ręczyć. Zwłaszcza w przypadku laptopów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO ThinkPad P16 Gen 2 16" IPS i7-13850HX 32GB RAM 1TB SSD RTX3500 Ada Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad P16 Gen 2 16" IPS i7-13850HX 32GB RAM 1TB SSD RTX3500 Ada Windows 11 Professional
0 zł
16949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 16949.99 zł
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3HVFG-068PL 16" IPS 240Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3HVFG-068PL 16" IPS 240Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
9599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9599.99 zł
Laptop LENOVO ThinkPad P1 Gen 7 16" 165Hz Ultra 7-165H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop LENOVO ThinkPad P1 Gen 7 16" 165Hz Ultra 7-165H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
15199 zł - najniższa cena
Kup teraz 15199 zł
Advertisement

Dostajemy tu 15,6-calowy ekran Full HD, o najprawdopodobniej dość przeciętnej jakości. Sercem urządzenia jest natomiast Intel N97. I chociaż jest to układ budżetowy, to radzi sobie całkiem nieźle podczas normalnej pracy, a i pozwala zagrać w starsze gry. Co bardzo istotne, wspiera go 16 GB RAM DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Na szczęście producent nie zdecydował się na 8 GB. Na pliki znajdziemy natomiast 512 GB SSD pod złączem M.2, oraz czytnik kart pamięci. A wszystko to za jedyne 999 zł. I to z zainstalowanym na pokładzie Windowsem 11 Home.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Blackview AceBook 8 Porządny laptop z Windowsem za 999 zł
Image
telepolis
laptopy Blackview Blackview AceBook 8
Zródła zdjęć: Blackview