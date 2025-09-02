x-kom szaleje. Tego laptopa z Windowsem kupisz za 999 zł, a jego specyfikacja jest… niezła
Oczywiście, laptop to znacznie więcej, niż same cyferki w specyfikacji. Jakość wykonania, obrazu, kultura pracy, wygoda klawiszy… tego suche dane nam nie powiedzą.
Jednak kierując się suchymi danymi, otwarcie mogę przyznać, że ten laptop za 999 zł jest… wyjątkowo dobry. Oczywiście w dużej mierze to kwestia promocji, ponieważ urządzenie to standardowo jest wycenione na 1499 zł, a w tej cenie jego możliwości aż tak mocno nie szokują, chociaż nadal wypada w niej co najmniej interesująco. A mowa tu o Blackview AceBook 8.
Blackview AceBook 8
Trudno tu mówić o czołowym producencie laptopów. Jednak po tym, jak mój nieodżałowanej pamięci Galaxy M23 5G zakończył żywot swojego ekranu po drugim upadku z paki Iveco, to pancerny telefon tego producenta dzielnie mi służył w zadaniach ekstremalnych i… nie widać na nim śladów użytkowania. Dlatego osobiście mam spory kredyt zaufania do tego producenta, co nie oznacza, że mogę za niego ręczyć. Zwłaszcza w przypadku laptopów.
Dostajemy tu 15,6-calowy ekran Full HD, o najprawdopodobniej dość przeciętnej jakości. Sercem urządzenia jest natomiast Intel N97. I chociaż jest to układ budżetowy, to radzi sobie całkiem nieźle podczas normalnej pracy, a i pozwala zagrać w starsze gry. Co bardzo istotne, wspiera go 16 GB RAM DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Na szczęście producent nie zdecydował się na 8 GB. Na pliki znajdziemy natomiast 512 GB SSD pod złączem M.2, oraz czytnik kart pamięci. A wszystko to za jedyne 999 zł. I to z zainstalowanym na pokładzie Windowsem 11 Home.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.