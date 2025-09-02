x-kom szaleje. Tego laptopa z Windowsem kupisz za 999 zł, a jego specyfikacja jest… niezła

Jednak kierując się suchymi danymi, otwarcie mogę przyznać, że ten laptop za 999 zł jest… wyjątkowo dobry. Oczywiście w dużej mierze to kwestia promocji, ponieważ urządzenie to standardowo jest wycenione na 1499 zł, a w tej cenie jego możliwości aż tak mocno nie szokują, chociaż nadal wypada w niej co najmniej interesująco. A mowa tu o Blackview AceBook 8.

Blackview AceBook 8

Trudno tu mówić o czołowym producencie laptopów. Jednak po tym, jak mój nieodżałowanej pamięci Galaxy M23 5G zakończył żywot swojego ekranu po drugim upadku z paki Iveco, to pancerny telefon tego producenta dzielnie mi służył w zadaniach ekstremalnych i… nie widać na nim śladów użytkowania. Dlatego osobiście mam spory kredyt zaufania do tego producenta, co nie oznacza, że mogę za niego ręczyć. Zwłaszcza w przypadku laptopów.

Dostajemy tu 15,6-calowy ekran Full HD, o najprawdopodobniej dość przeciętnej jakości. Sercem urządzenia jest natomiast Intel N97. I chociaż jest to układ budżetowy, to radzi sobie całkiem nieźle podczas normalnej pracy, a i pozwala zagrać w starsze gry. Co bardzo istotne, wspiera go 16 GB RAM DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Na szczęście producent nie zdecydował się na 8 GB. Na pliki znajdziemy natomiast 512 GB SSD pod złączem M.2, oraz czytnik kart pamięci. A wszystko to za jedyne 999 zł. I to z zainstalowanym na pokładzie Windowsem 11 Home.