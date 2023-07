Zuckerberg kontra Musk. Co dalej z walką miliarderów?

Od kilku tygodni krążą plotki na temat potencjalnej walki między Markiem Zuckerbergiem i Elonem Muskiem. Ta miałaby się odbyć w formule MMA. Niestety, wszelkie znaki na ziemi i niebie sugerują, że do pojedynku jednak nie dojdzie, chociaż obaj wykazali gotowość do stawienia się w klatce.

Plotki na temat walki rozgorzały 21 czerwca, kiedy to Elon Musk opublikował na Twitterze informacje, że jest gotowy do walki w klatce. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zuckerberg na Instagramie napisał, żeby rywal przesłał mu lokację, co było nawiązaniem do podobnej wymiany zdań między Khabibem Nurmagomedovem i Conorem McGregorem.

Nawet Dana White, czyli właściciel UFC, przekonywał, że prowadzi rozmowy z obiema stronami. Zarówno Zuckerberg, jak i Musk mieli podchodzić do sprawy bardzo poważnie.

Wydawało się, że walka jest już tylko kwestią czasu. Tymczasem szef Meta podobno poinformował swoich pracowników, że pojedynek jest mało prawdopodobny. Nie powiedział, że na pewno do niego nie dojdzie, ale szansa na obejrzenie miliarderów w klatce wydaje się na ten moment niewielka.

Wbrew pozorom mogłaby to być całkiem niezła walka. Mark Zuckerberg od kilku lat trenuje jiu-jitsu, w którym zdobył niebieski pas. Brał też udział w turniejach, w których zdobywał medale. Na sali pojawia się podobno nawet 3-4 razy w tygodniu, więc poważnie podchodzi do treningów.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw