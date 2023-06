Musk i Zuckerberg chcą się bić. To nie żart

Elon Musk i Mark Zuckerberg chcą się ze sobą bić. Miliarderzy są gotowi na walkę w klatce.

Był taki odcinek serialu "Przyjaciele", w którym multimiliarder Pete Becker postanowił z dnia na dzień zostać mistrzem walk w klatce. Jak się okazuje, ta absurdalna historia może mieć dużo więcej wspólnego z rzeczywistością, niż się komukolwiek wydawało.

Musk vs. Zuckerberg: szykuje się walka miliarderów

Wszystko za sprawą Elona Muska i Marka Zuckerberga (no bo kogo innego?), którzy w ramach niedawnej wymiany zdań w mediach społecznościowych zaczęli się umawiać na bójkę. W klatce. No bo czemu nie?

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023



Wszystko zaczęło się od wpisu Muska, w którym zasugerował, że jest gotowy bić się z Zuckerbergiem, jeśli ten zaakceptowałby taki pomysł. Na odpowiedź CEO Mety nie trzeba było długo czekać. Ten przyjął zaproszenie i kazał rywalowi wyznaczyć lokację. Ostatecznie stanęło na arenie w Las Vegas.

Oczywiście ten krótki dialog można by potraktować jako zwykły żart, ale wcale na to nie wygląda. Tym bardziej, że obydwaj panowie mają już na koncie co najmniej kilka równie absurdalnych wybryków.

Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na to wielkie sportowe wydarzenie. Z dwojga złego stawiamy nasze pieniądze na Zuckerberga.

