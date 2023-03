Facebook idzie po rozum do głowy. Zrezygnują z NFT

Jeszcze w zeszłym roku Meta rozpoczęła testowy program tworzenia i sprzedawania niewymienialnych tokenów na Instagramie, lecz wszystko wskazuje na to, że firma zrezygnuje z dalszych działań w tym kierunku. Potwierdził to sam Stephane Kasriel, szef sprzedaży i fintechu Mety w swoich wpisach na Twitterze.

Tworzenie i sprzedaż NFT za pośrednictwem Instagrama miało być nowym sposobem twórców treści na zarobek na platformach społecznościowych firmy Meta. Pod koniec zeszłego roku na Instagramie powstało rozszerzenie do trybu profesjonalisty, które wprowadzało nowe narzędzia i dostęp do form monetyzacji. W ten sposób twórcy treści mogli udostępniać swoje niewymienialne tokeny i sprzedawać je bez wychodzenia z Instagrama.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]