YouTube będzie miał więcej reklam

W połowie 2021 roku YouTube zmieni warunki użytkowania. Pojawią się reklamy audio, dedykowane tym użytkownikom, którzy korzystają z serwisu głównie do słuchania muzyki czy podcastów. Jak to będzie wyglądać?

W chwili obecnej już reklamy na YouTube są dość irytujące, a będzie jeszcze "lepiej". Otóż Google doszło do wniosku, że niekoniecznie dobrze je kierunkuje, ponieważ sporo osób nie ogląda, a korzysta z YT do słuchania muzyki i np. gra muzyka z platformy w jednej karcie, zaś użytkownik w tym czasie korzysta z innej. W związku z tym nie zobaczy, co ma mu do zaoferowania reklamodawca. Dlatego zostaną wprowadzone reklamy dźwiękowe, które będą trwały maksymalnie 30 sekund. Dla tych osób, które jednak chciałyby na nie popatrzeć, będzie w tym czasie wyświetlany albo jakiś obrazek (z pewnością z reklamowanym produktem/usługą) albo też prosta animacja.

Ponadto w warunkach użytkowania zmieniają się następujące punkty:

restrykcje w rozpoznawaniu twarzy - użytkownik nie może zbierać ani publikować żadnych informacji, które pomogłyby w identyfikacji osób na klipie bez ich zgody

prawo do monetyzacji - YouTube zastrzega sobie prawo do czerpania korzyści z treści oraz reklam, które publikowane są na kanałach nie będących partnerskimi

Nowe przepisy wchodzą w życie w USA już dzisiaj, a w pozostałych rejonach świata pojawią się w 2021 roku. Dotyczą wszystkich usług YouTube, w tym YouTube Kids.

