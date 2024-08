Wzrost podatku dla programistów o 270 proc. Burza w sieci

Były minister cyfryzacji napisał na portalu X post odnośnie informatyków, korzystających z ulgi IP Box i zaprosił użytkowników do dyskusji. Chodzi o plan rządu i wyższe podatki dla wielu programistów .

Były minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zasiał niemałe zamieszanie w sieci. Opublikował post, w którym napisał, że "Informatycy korzystający z IP BOX zapłacą 270% wyższe podatki". Spowodowało to lawinę dyskusji o polskich programistach w kontekście planowanych zmian o zniesieniu referencyjnej stawki 5 proc.w ramach ulgi IP Box.

Informatycy korzystający z IP BOX zapłacą 270% wyższe podatki. Ci, którzy tworzą PKB w najbardziej innowacyjnych gałęziach gospodarki, zrzucą się na to, aby łatać i tak rekordową "dziurę Domańskiego". Rząd musi uciekać się do takich kroków, ponieważ dług publiczny wystrzelił do niespotykanego poziomu i puka od dołu w limit, który wyznaczają przepisy unijne.