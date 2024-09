Wyrzucono ją z wycieczki po wycieku prywatnego czatu na WhatsAppie

Marzyła o rejsie statkiem i zakupiła naprawdę drogi bilet. A jednak podróż nie była jej dana. Została wydalona z pokładu ze skutkiem natychmiastowym z powodu wycieku prywatnych wiadomości na WhatsAppie.

Miał być rejs życia, a skończył się kompletną katastrofą. Przynajmniej dla 68-letniej emerytki z Florydy, która aby zakupić bilet na 3-letni rejs sprzedała cały swój dom oraz dobytek. Kobieta zarezerwowała jeden z najbardziej prestiżowych apartamentów na siódmym piętrze statku Villa Vie Odyssey. Za tę przyjemność zapłaciła wcale nie małą sumkę, bo 350 tysięcy dolarów (1,3 mln złotych). Niestety, podróż życia najwyraźniej nie była jej dana. Kobieta została usunięta ze statku wycieczkowego w trybie natychmiastowym. Wszystko z powodu wycieku prywatnych wiadomości wysłanych przez nią na WhatsAppie.

A zapowiadało się tak dobrze. Rejs miał być podróżą życia, a w planie miała odwiedzenie 375 miejsc, w tym 13 cudów świata.

Niestety, od samego początku ze statkiem wiązały się jakieś problemy. Sam rejs już został opóźniony z powodu jego gruntownego remontu. Wielu podróżnych w oczekiwaniu na rejs utknęło w Belfaście, bez żadnej rekompensaty kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania. Sytuacja ta spowodowała, że wielu sfrustrowanych pasażerów wróciło do domów, z powodów finansowych. Jenny Phenix podzieliła się na grupie na WhatsApp wątpliwościami, że być może statek nadal przechodzi naprawy. Jej prywatne wiadomości dotarły do kierownictwa statku. Wszystko to w konsekwencji doprowadziło do konfliktu z zarządem firmy. 68-latka została usunięta ze statku ze skutkiem natychmiastowym. Dostała komunikat o rozwiązaniu umowy z powodu "negatywnego wpływu na morale innych pasażerów".

Kobieta zaskoczona taką sytuacją nie poddała się jednak. Udało jej się otrzymać częściowy zwrot za podróż i postanowiła wziąć udział w innym rejsie. Całe to zdarzenie dało jej też do myślenia, głównie na temat granic prywatności oraz dzielenia się osobistymi odczuciami na grupowych czatach.

