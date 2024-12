Wielka wymiana ważnego dokumentu. Miliony Polaków już się szykują

Nawet jeśli korzystasz z mDowodu w aplikacji mObywatel, ten fakt nie zwalnia cię od posiadania jego tradycyjnej wersji. W 2025 roku, aż 3,5 miliona Polaków popędzi wymienić dokument na nowy.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w 2025 roku, obowiązek wymiany dowodu osobistego czeka blisko 3,5 miliona Polaków. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Jeśli nie wymienimy dowodu na czas, mogą czekać nas kary pieniężne. A tego wolelibyśmy uniknąć.

W Polsce istnieje coś takiego jak obowiązek posiadania dowodu osobistego, przez osobę dorosłą. Ten dokument tożsamości jest wydawany co 10 lat, zatem w 2025 roku stracą ważność wszystkie wydane w 2015. Wymiana dokumentu na nowy dotyczy aż 3,5 miliona obywateli.

W 2025 roku, ważność straci około 3 mln 371 tysięcy dowodów osobistych.

- to dane z resortu, na stan 4 grudnia 2024, jakie pozyskał Business Insider z Ministerstwa.

Oczywiście, wiadomo że coraz więcej osób korzysta z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel. Z mDowodu korzysta obecnie ponad 8 milionów Polaków. Posiada także certyfikat, który należy odnawiać co rok. Jest on, na terenie naszego kraju, równie ważny co fizyczny dowód w tradycyjnej formie. Można nim się wylegitymować np. w urzędach, na poczcie, w instytucjach finansowych, u notariusza, a nawet podczas głosowania w komisjach wyborczych.

Mimo tych udogodnień, nie oznacza to jednak, że możemy zapomnieć całkowicie o dokumencie w jego tradycyjnej formie. Zatem nawet jeśli leży on na dnie szuflady, to warto sprawdzić jego datę ważności. Być może właśnie wymaga wymiany.

