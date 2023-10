Twitter zniknie z Europy? Elon Musk rozważa takie rozwiązanie

Twitter, a właściwie X, może już wkrótce zniknąć z Europy. Elon Musk nie wyklucza takiej możliwości ze względu na nowe unijne regulacje.

Unia Europejska wzięła się ostro za Internet, a w szczególności za media społecznościowe. Nowy akt o usługach cyfrowych reguluje sposób pracy największych dostawców usług w sieci oraz nakłada na nich wiele obowiązków. Elon Musk sceptycznie podchodzi do konieczności ich wypełniania, więc jego platforma może wkrótce zniknąć z Europy.

X zniknie z Europy?

Od kiedy Elon Musk przejął Twittera, na platformie nie dzieje się najlepiej. Najpierw sporo zwolnień, później kilka nietrafionych pomysłów, a na koniec wątpliwy rebranding. Użytkownicy mają zatem powody do niezadowolenia. To jednak nie powstrzymuje go w realizacji kolejnych pomysłów. Co więcej, obiecywał, że na Twitterze nie będzie cenzury i słowa dotrzymuje, co niekoniecznie podoba się Unii Europejskiej, która zaczęła wymagać wyższych standardów moderowania treści na platformach społecznościowych.

Akt o usługach cyfrowych nakłada na dostawców usług w Internecie nowe obowiązki, przyznając jednocześnie więcej praw użytkownikom. Jedną z naczelnych ostatnio wprowadzonych zasad jest konieczność dbania o prawdziwość informacji zamieszczanych w serwisach społecznościowych. Unia Europejska nakłada na X, Facebooka i inne duże media społecznościowe obowiązek weryfikowania treści i usuwania dezinformacyjnych wpisów, co kłóci się z dotychczasowym podejściem Elona Muska.

Unia Europejska już zdążyła zwrócić się z zapytaniem do władz X dotyczącym przestrzegania nowych regulacji. Miliarder nie ukrywa, że to może oznaczać koniec Twittera w Europie.

