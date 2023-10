Specyfikacja GeForce RTX 4070 Super. Karta otrzyma więcej pamięci VRAM

Zaledwie wczoraj pojawiły się informacje na temat kart graficznych GeForce RTX 40 Super, a już dzisiaj poznajemy prawdopodobną specyfikację modelu GeForce RTX 4070 Super.

NVIDIA prawdopodobnie szykuje nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Podobnie, jak w przypadku serii RTX 20, Zieloni mają pracować nad odświeżonymi modelami z dopiskiem Super. Jednym z nich ma być GeForce RTX 4070 Super. Właśnie pojawiły się doniesienia na temat jego planowanej specyfikacji.

Specyfikacja GeForce RTX 4070 Super

W przypadku GeForce RTX 4070 Super szykuje się duże odświeżenie. Model RTX 4070 wyposażony jest w 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie, co daje przepustowość pamięci na poziomie 504 GB. Tymczasem wariant z Super w nazwie ma zaoferować 16 GB pamięci i to na 256-bitowej magistrali danych. Już samo to powinno przynieść znaczący wzrost wydajności.

Szersza szyna danych jednocześnie oznacza konieczność skorzystania z innego rdzenia graficznego. W tym wypadku ma to być AD103 (zamiast AD104), który używany jest do budowania kart GeForce RTX 4080. To z kolei powinno się też przełożyć na więcej jednostek SM i kolejny wzrost wydajności. Warto jednak pamiętać, że RTX 4070 nie wykorzystywał w pełni możliwości AD103, bowiem miał 46 z 60 dostępnych SM (w pełni odblokowany rdzeń ma RTX 4070 Ti).

There might be two new cards in the future:

4070 D6: The same spec as 4070 but shrinks to GDDR6

4070 super: based on AD103, has a 256bit bandwidth and 16G Vram — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) October 19, 2023

Kwestią otwartą pozostaje cena. Wcześniej mówiło się o usprawnionej wersji RTX 4080 (Super lub Ti), która miałaby kosztować tyle, co zwykły RTX 4080. To oznaczałoby obniżki cen standardowych modeli, więc niewykluczone, że RTX 4070 Super będzie kosztował podobnie do RTX 4070, a ten drugi stanie się tańszy.

Zobacz: Specyfikacja PlayStation 5 Pro zwala z nóg. Ogromny wzrost wydajności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz