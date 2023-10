Specyfikacja PlayStation 5 Pro zwala z nóg. Ogromny wzrost wydajności

Niedawno Sony zaprezentowało nową wersję konsoli PlayStation 5, która przez graczy została okrzyknięta mianem Slim. Jednak na tym plany Japończyków się nie kończą. Trwają też pracę nad PS5 Pro.

Niedawno konsola PlayStation 5 doczekała się nowej wersji, która ma odczepiany napęd Blu-ray. Chociaż oficjalna nazwa się nie zmieniła, to gracz i tak określają ją mianem Slim. Do sprzedaży trafi jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Jednak na tym nie kończą się plany. Nieoficjalnie mówi się, że Sony pracuje też na PS5 Pro.

PlayStation 5 Pro

Nie są to oficjalne informacje, a jedynie plotki, ale wydają się bardzo wiarygodne. Wynika z nich, że PlayStation 5 Pro ma zadebiutować pod koniec 2024 roku. Prawdopodobnie również przez Bożym Narodzeniem, które tradycyjnie jest najlepszym okresem sprzedażowym dla takich sprzętów. Ten wariant urządzenia ma otrzymać trochę mocniejszy procesor i dużo wydajniejszy układ graficzny.

Według plotek PlayStation 5 Pro zostanie przy 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorze z architekturą Zen 2. Jednak zwiększy się jego taktowanie. Aktualnie to maksymalnie 3,5 GHz, a w wersji Pro zegar ma wzrosnąć do 4,0 GHz.

Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku GPU. W tym momencie PS5 korzysta z układu z 36 jednostkami CU (RDNA 2) o taktowaniu 2,23 GHz. W modelu Pro liczba jednostek obliczeniowych ma wzrosnąć aż do 60. Jakby tego było mało, to zegary również będą wyższe i wyniosą 2,8 GHz. To powinno przynieść dużo większą wydajność, szczególnie w rozdzielczości 4K Ultra HD.

Mówi się nawet o obsłudze 8K, ale w mniej wymagających produkcjach. Wcześniejsze plotki mówiły o premierze jeszcze w 2023 roku, ale wydaje się to mało realne i raczej powinniśmy szykować się na końcówkę 2024.

Zobacz: Recenzja Marvel’s Spider-Man 2. Powrót w wielkim stylu

Zobacz: Nowa gra The Last of Us została anulowana?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown