Nowa gra The Last of Us została anulowana?

Nowa gra multiplayer w świecie The Last of Us prawdopodobnie nie powstanie. Naught Dog miało porzucić projekt.

Od wielu miesięcy krążyły plotki na temat gry multiplayer w uniwersum The Last of Us. Jim Ryan, szef PlayStation, miał w pewnym momencie odezwać się do deweloperów należących do Sony z prośbą o stworzenie produkcji dla wielu graczy, która wykorzystywałaby znaną markę. Zadania miało się podjąć Naughty Dog, które ma w swoim portfolio rewelacyjne The Last of Us.

Dotychczasowe plotki sugerowały, że gra pozwoli na zabawę jednocześnie 40 graczy. Miała być w pewien sposób podobna do Factions 2. Jednak według najnowszych pogłosek Naughty Dog porzuciło projekt.

The Last of Us multiplayer nie powstanie?

Informacja pochodzi od użytkownika X o pseudonimie The Tipster. Według jego wiedzy deweloperzy z Naughty Dog nie byli zadowoleni z dotychczasowych efektów pracy i projekt gry multiplayer zwyczajnie porzucili. W tej chwili mają w całości skupiać się na The Last of Us 3. Informacja zyskuje trochę na wiarygodności, gdy zestawimy ją z odejściem ze studia kilku pracowników, w tym między innymi głównego projektanta monetyzacji.

Pamiętajcie jednak, że to tylko plotka i wcale nie musi znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości. Nie można też wykluczyć, że gra nie została porzucona, a prace zostały na jakiś czas wstrzymane, aby skupić się na The Last of Us 3. Niewykluczone, że po czasie deweloperzy do niej wrócą i produkcja multiplayer ostatecznie powstanie.

Źródło zdjęć: Naughty Dog