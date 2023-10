NVIDIA podwyższa ceny GeForce NOW. Polacy zapłacą więcej

NVIDIA postanowiła podwyższyć ceny usługi grania w chmurze o nazwie GeForce NOW. Wyższe ceny będą obowiązywać także w Polsce.

GeForce NOW to w tym momencie jedna z lepszych usług do grania w chmurze. Jej ogromną zaletą jest to, że wykorzystuje już posiadane przez nas gry na takich platformach jak Steam, GOG czy Epic Games Launcher. Jeśli z niej korzystacie, to musicie przygotować się na wyższe ceny.

Wyższe ceny GeForce Now w Polsce

NVIDIA zdecydowała się na podniesienie cen usługi GeForce NOW w kilku krajach. Na liście niestety znajduje się również Polska. Podwyżka dotyczy praktycznie wszystkich planów, w tym pakietów miesięcznych i półrocznych. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że ceny nie są dużo wyższe. Aktualnie cennik prezentuje się następująco:

Priority na miesiąc: 54 zł (wcześniej 49 zł),

Priority na 6 miesięcy: 269 z (wcześniej 249 zł),

Ultimate na miesiąc: 109 zł (wcześniej 99 zł),

Ultimate na 6 miesięcy: 539 zł (wcześniej 490 zł),

Ultimate Founders na miesiąc: 99 zł,

Ultimate Founders na 6 miesięcy: 499 zł.

Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 listopada 2023 roku. Co ważne, podwyżka nie dotyczy posiadaczy abonamentu Founders na zawsze. Jeśli aktualnie korzystacie z GeForce NOW, to warto w tym momencie wykupić subskrypcję na pół roku, dopóki obowiązują stare ceny.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA