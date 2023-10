Nie włączaj tego w ustawieniach kart graficznej. Dostaniesz bana w CS2

AMD niedawno wprowadziło w sterownikach swoich kart graficznych funkcję Anti-Lag+, która ma obniżać opóźnienia i tym samym poprawiać wrażenia z gry. To konkurencja dla NVIDIA Reflex. Szkoda, że włączenie tej funkcji może zakończyć się VAC Banem w grze Counter-Strike 2.

Informacja została potwierdzona na oficjalnym koncie Counter-Strike'a na platformie X. Aktualna implementacja jest niezgodna z wytycznymi Valve, ponieważ ingeruje w silnik gry. Każdy, kto ją włączy, naraża się na zablokowanie swojego konta, czyli tzw. VAC Ban. Dlatego pod żadnym pozorem nie aktywuj tej funkcji.

AMD's latest driver has made their "Anti-Lag/+" feature available for CS2, which is implemented by detouring engine dll functions.



If you are an AMD customer and play CS2, DO NOT ENABLE ANTI-LAG/+; any tampering with CS code will result in a VAC ban.



Once AMD ships an update we…