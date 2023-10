NVIDIA szykuje trzy nowe karty graficzne z serii RTX 40

NVIDIA szykuje odświeżone wersje trzech modeli kart graficznych GeForce RTX 40. Te mają zaoferować większą wydajność.

Według plotek NVIDIA szykuje trzy nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Mają to być modele odświeżone i ulepszone względem standardowych konstrukcji. Wszystkie mają też otrzymać "Super" w nazwie, co Zieloni wykorzystali już w przypadku serii RTX 20. Mowa konkretnie o modelach RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4070 Super.

Nowe karty graficzne RTX 40

Na ten moment nie znamy ani planowanej daty premiery nowych kart, ani ich specyfikacji. Jednak pojawiają się pewne domysły, co konkretnie mogą poszczególne modele zaoferować.

Na przykład standardowy GeForce RTX 4080 wyposażony jest w niepełny rdzeń AD103, który używa 76 z 80 dostępnych SM (streaming multiprocessor). Model Super mógłby korzystać z pełnego rdzenia, ale czy to wystarczy, aby mówić o odświeżeniu? Inna ewentualność, to wykorzystanie AD102, ale ograniczenie go np. do 96 SM. Ta druga możliwość pozwoliłaby także na użycie szerszej szyny pamięci.

Jeśli chodzi o GeForce RTX 4070 Ti, to ten już wykorzystuje w pełni rdzeń AD104 (60 SM), więc konieczne będzie użycie układu AD103. Z kolei GeForce RTX 4070 wykorzystuje zaledwie 46 z 60 SM, które są dostępne w GPU (AD104), więc tutaj jest jeszcze spore pole do poprawy. Prawdopodobnie GeForce RTX 4070 Super mocno zbliży się możliwościami do RTX 4070 Ti.

