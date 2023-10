Intel potwierdza ważną informację w sprawie nowych procesorów

Intel potwierdził ważną informację w sprawie swoich procesorów. Seria Raptor Lake Refresh to ostatnie takie układy w ofercie Niebieskich.

Intel oficjalnie zaprezentował układy z serii Raptor Lake Refresh, czyli już 14. generację procesorów. Jednocześnie firma potwierdziła inną, ważną informację, która krążyła już od jakiegoś czasu.

Intel zmienia nazwy procesorów

Intel potwierdził, że 14. generacja (Raptor Lake Refresh) jest jednocześnie ostatnią, która będzie trzymała się dotychczasowego schematu nazewnictwa. Niebiescy kończą z oznaczeniami typu Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9. Od kolejnej generacji (Meteor Lake), wszystkie procesory będą miały nowe oznaczenia. Zmiana nie jest duża, ale jednak warta odnotowania.

Nowe procesory będą miały kilka możliwych nazw. Podstawowe, najwolniejsze modele to po prostu Intel Core 3, Core 5, Core 7 i Core 9, czyli znika w nich litera "i". Z kolei mocniejsze jednostki otrzymają oznaczenia Core Ultra, np. Core Ultra 9. Premiera nowych CPU odbędzie się już w grudniu tego roku, ale warto pamiętać, że Meteor Lake to układy przede wszystkim mobilne. Wśród nich nie będzie tradycyjnych modeli desktopowych. Na te poczekamy do kolejnej generacji.

