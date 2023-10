Intel Core i9-14900K trafił do sklepu, ale jest haczyk

Procesor Intel Core i9-14900K jeszcze przed oficjalną premierą pojawił się w kolejnym sklepie, tym razem dużym i znanym. Jest jednak haczyk.

Wkrótce zadebiutują procesory Intel Raptor Lake Refresh, w tym najmocniejszy z nich, czyli Core i9-14900K. Układ pojawił się już nawet w dużym i znanym sklepie Newegg, ale na razie tylko jako element gotowego komputera.

Intel Core i9-14900K w sklepie

Intel Core i9-14900K jest jednym z elementów gotowego zestawu, który pojawił się w sklepie Newegg. Komputer wyposażony jest jeszcze w 128 GB pamięci RAM DDR5 (4 x 32 GB), kartę graficzną GeForce RTX 4090, dysk SSD o pojemności 2 TB oraz 6 TB miejsca na nośnikach HDD. Co prawda w sklepie pojawia się informacja, że nie jest on aktualnie dostępny, ale cena to 6999 dolarów.

Procesor wyposażony będzie w 24 rdzenie w konfiguracji 8+16. Zaoferuje o 200 MHz wyższe taktowanie niż model i9-13900K, co oznacza 3,2 GHz bazowo i 6 GHz w Thermal Velocity Boost. Do tego będzie miał 36 MB pamięci Smart Cache oraz TDP na poziomie 125 W (253 W PL2).

Ze dotychczasowych przecieków wynika, że Core i9-14900K ma być do 23 proc. wydajniejszy niż Ryzen 9 7950X3D, ale mowa o maksymalnym wzrośnie mocy. Średnio poprawa ma wynosić zaledwie 3 proc. Premiera jeszcze w tym roku.

Zobacz: Nie tylko CS2. Bana za AMD Anti-Lag+ możesz dostać w kilku grach

Zobacz: Mały robaczek uszkodził sprzęt za kilka tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech