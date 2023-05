McDonald's świętuje. Takiego produktu tam jeszcze nie było

McDonald świętuje wprowadzenie kurczaków McNuggets na rynek światowy. Na 40-lecie produkuje nietypowe konsole do gier.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych dań w McDonald’s, poza hamburgerami, frytkami i cheeseburgerami, są Chicken McNuggets. Kawałki kurczaka smażone na głębokim tłuszczu, wprowadzono po raz pierwszy w wybranych krajach w 1981 roku. Stały się jednak tak popularne, że już w 1983 roku można je było kupić na całym świecie.

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia McNuggetsów do sprzedaży światowej, restauracje w wielu państwach rozdawały je za darmo. Chiny wpadły jednak na bardzo nietypowy pomysł uczczenia popularnej potrawy. W azjatyckim kraju można bowiem kupić małą konsolkę do gier w kształcie kawałka kurczaka.

Konsola oferowana przez McDonald’s jako dodatek do normalnego zamówienia jest licencjonowanym urządzeniem stworzonym w ramach partnerstwa między McDonald's, The Tetris Company i Tetris Holding LLC, która jest właścicielem praw do popularnej gry. Konsole wyglądają jak brązowy kawałek kurczaka z przyciskami oraz ekranem. Są one pakowane do tych samych opakowań, w jakich sprzedawane są prawdziwe Chicken McNuggets i dostarczane w torbie używanej przez restaurację do serwowania dań na wynos.

W ramach świętowania rocznicy wprowadzenie kurczaków do menu, wyprodukowano 400 000 nietypowych konsoli do grania w Tetris. Po pojawieniu się urządzenia w cenie 30 chińskich juanów, czyli około 18 złotych, prawie natychmiast wykupione zostały wszystkie dostępne egzemplarze. Klienci mieli możliwość zrealizowania tylko jednego zamówienia, do którego dokupić można było urządzenie.

Fani McDonald’s i retro urządzeń, którzy nie mieszkają w Chinach, powinni co jakiś czas sprawdzać internetowe strony sprzedaży. Prawdopodobnie część osób, która dopłaciła do zamówienia i otrzymała konsolę, będzie chciała ją odsprzedać w wyższej cenie. Posiadanie tak nietypowego okazu, mogłoby stanowić perełkę w niejednej kolekcji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: McDonald, shutterstock

Źródło tekstu: Gizmodo, oprac. własne