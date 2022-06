Rosja cofnie się do średniowiecza? Wszystko dzięki Tajwanowi

Tajwan nie ma zamiaru cackać się z Rosją, a rykoszetem obrywa też Białoruś. Tajwańczycy zaostrzyli swoje sankcje dotyczące eksportu towarów typu high-tech.

Mijają tygodnie i miesiące, a wojna na Ukrainie wywołana przez Rosjan trwa nadal. Niemal cały świat wspiera broniących się Ukraińców. Czy to przez pomoc humanitarną, dostarczanie broni i innego sprzętu wojskowego, czy też poprzez sankcje nakładane na Rosję.

Kolejne sankcje Tajwanu na Rosję są bardzo dotkliwe

Chociaż konflikt zbrojny ma miejsce w Europie i teoretycznie powinien interesować w głównej mierze kraje europejskie, to sprawie przygląda się też Azja z Tajwanem i Japonią na czele. Dzisiaj skupimy się na pierwszym z wymienionych krajów, bowiem Tajwańczycy zaostrzyli restrykcje dotyczące Rosji oraz Białorusi.

Tajwańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych (MOEA) ogłosiło listę strategicznych towarów high-tech, których eksport do Rosji i Białorusi jest zabroniony. Białoruś znalazła się na tej liście, ponieważ mogłaby (ponownie) pomóc Rosji w imporcie takich towarów - podało MOEA, dodając, że lista jest zgodna z kategoriami od 3 do 9 Porozumienia Wassenaar z 1994 roku.

Zakazem objęte są mikroprocesory lub mikroukłady spełniające którykolwiek z poniższych warunków:

Wydajność powyżej 5 GFlopów;

Taktowanie 25 MHz lub więcej;

Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) o szerokości dostępu 32 bit lub więcej;

Więcej niż jedna magistrala danych/instrukcji albo jeden szeregowy port komunikacyjny;

Posiada zewnętrzne złącze o szybkości przesyłania danych 2,5 MB/s lub większej;

Ma więcej niż 144 piny;

Czas opóźnienia propagacji podstawowej bramki jest mniejszy niż 0,4 nanosekundy.

Jeśli brzmi to dla Was zbyt skomplikowanie to podam bardziej obrazowy przykład dotyczący pierwszego z wymienionych. Układ stosowany w Sony Play Station 2 z 2000 roku dysponował mocą do 6,2 GFlopów.

Zakazem objęty został również między innymi sprzęt do produkcji wafli krzemowych z wykorzystaniem metod fotooptycznych lub rentgenowskich, jak i skaningowe mikroskopy elektronowe przeznaczone do automatycznej kontroli wzorów urządzeń półprzewodnikowych. Tym samym Rosja nie powinna być w stanie rozpocząć produkcji u siebie lub skutecznie dokonywać inżynierii wstecznej gotowych rozwiązań.

Jeśli chodzi o produkcję układów scalonych w Rosji to warto zauważyć, że MCST (twórca rosyjskich procesorów Elbrus), prowadzi negocjacje z rosyjskim producentem układów scalonych Mikron. Jest tylko jeden problem - najbardziej zaawansowany układ Elbrus produkowany był wcześniej w tajwańskim TSMC w litografii 16 nm. Zaś najbardziej zaawansowana linia Mikronu to... archaiczna litografia 90 nm!

