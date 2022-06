Microsoft odświeża swoją serię małych, lekkich i tanich laptopów

Microsoft odświeża swoją ofertę laptopów dla osób, które potrzebują mobilności. Zmian jest sporo, ale nie wszystkie z nich są znaczące. Nadal można narzekać na mizerną rozdzielczość matrycy i wbudowanej kamery.

Microsoft to firma obecna na rynku od 1975 roku, a jej nazwę znają prawdopodobnie nawet osoby, które nie interesują się nowymi technologiami. Chociaż Amerykanie kojarzeni są głównie z systemem operacyjnym Windows, to w swojej ofercie mają też inne produkty. Mowa między innymi o komputerach osobistych.

Wśród nowości mowa o nowej wersji kolorystycznej "Sage"

W skład serii Microsoft Surface wchodzi naprawdę wiele różnych sprzętów. Od propozycji dla profesjonalistów, po tablety, aż po mobilne laptopy. Dzisiaj skupimy się na ostatniej grupie, bowiem Amerykanie odświeżyli swoją linię małych i lekkich urządzeń Microsoft Surface Laptop Go.

Microsoft Surface Laptop Go 2 to urządzenie o wymiarach 278,2 x 15,7 x 206,2 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 1127 gramów. Mamy tutaj nadal do czynienia z dotykową, 12,4-calową matrycą PixelSense, która oferuje rozdzielczość 1536 x 1024 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie na poziomie 148 PPI oraz stosunek 3:2. Maksymalna jasność to 330 nitów.

Sercem jest procesor Intel Core i5-1135G7 dysponujący 4 rdzeniami i 8 wątkami z zegarem bazowym 2,4 GHz i do 4,2 GHz w trybie Turbo. Całość dopełnia zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe oraz 4 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. W przypadku pamięci wbudowanej są do wyboru dwa warianty - 128 lub 256 GB.

Względem oryginału poprawiono podobno jakość kamery (acz to nadal rozwiązanie 720p), czas pracy na baterii - z 13 do 13,5 godziny oraz układ chłodzenia co skutkuje lepszą kulturą pracy i niższymi temperaturami. Łączność bezprzewodowa to Wi-Fi 6 802.11ax i Bluetooth 5.0. Wśród dostępnych portów jest USB typu C, USB typu A, złącze audio oraz Surface Connect.

Microsoft Surface Laptop Go 2 dostępny jest już w przedsprzedaży, premiera planowana jest na 7 czerwca 2022 roku. Do Polski sprzęt jednak trafi prawdopodobnie później, jak zwykle w przypadku serii Surface. Sugerowane ceny w USA wyglądają następująco:

Microsoft Surface Laptop Go 2 (4 GB/128 GB) - 599 USD, czyli około 2585 złotych

- 599 USD, czyli około 2585 złotych Microsoft Surface Laptop Go 2 (8 GB/128 GB) - 699 USD, czyli około 3015 złotych

- 699 USD, czyli około 3015 złotych Microsoft Surface Laptop Go 2 (8 GB/256 GB) - 799 USD, czyli około 3449 złotych

- 799 USD, czyli około 3449 złotych Microsoft Surface Laptop Go 2 (8 GB/256 GB) - 1099 USD, czyli około 4739 złotych

Widać więc skok o 50 dolarów względem pierwszej generacji. Dodatkowo ceny w Europie będą zapewne wyższe ze względu na różnice w podatkach. Co więcej najtańszy model nie posiada czytnika linii papilarnych.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft, oprac. własne