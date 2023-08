Pajacyki w Świebodzinie. Wrzucił do pieca pocisk przeciwpancerny

Do dość nietypowej sytuacji doszło w jednej z miejscowości powiatu świebodzińskiego. Mężczyzna kolekcjonował ładunki wybuchowe i postanowił z jednego z nich skorzystać.

Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy ktoś wysadzi coś w Polsce bronią wojskową, to miałbym teraz dwa złote. Nie jest to co prawda zawrotna kwota, ale dziw, że zdarzyło się to w ostatnim czasie aż dwa razy. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na użycie najnowszej technologii w postaci granatnika RGW-90, więc niektórzy muszą zadowolić się starymi pociskami przeciwpancernymi z drugiej wojny światowej.

Eksplozja w powiecie świebodzińskim. Wsadził do pieca pocisk z II wojny światowej

W niedzielę 27 sierpnia świebodzińska policja otrzymała zgłoszenie o tym, że w jednym z domów doszło do wybuchu. Na miejsce przyjechali nie tylko funkcjonariusze, lecz wezwano również straż pożarną i konieczne było ewakuowanie mieszkańców okolicznych domów. W trakcie oględzin odnaleziono sporo różnego rodzaju amunicji i pocisków z czasów drugiej wojny światowej oraz substancję wybuchową, a na miejsce zdarzenia konieczne było wezwanie grupy saperów.

Policja ustaliła, że sprawcą całego zamieszania jest 47-letni mężczyzna, który wyjawił, że od lat kolekcjonuje różne przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej, które znalazł w okolicznych lasach. Okazało się, że mężczyzna wywołał eksplozję poprzez wrzucenie starego pocisku przeciwpancernego do piecyka, a następnie próbował uciec przed policją. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji.

Prokurator Rejonowy w Świebodzinie wystąpił do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 30 sierpnia Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy w związku z posiadaniem bez zezwolenia różnego rodzaju amunicji z czasów II wojny światowej oraz substancji w postaci prochu i substancji wybuchowych. Posiadanie takich przedmiotów mogło sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób.

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja