Spotify sponsorem jednego z największych klubów piłkarskich na świecie

Spotify i FC Barcelona potwierdziły nawiązanie współpracy, w ramach której serwis streamingowy stanie się partnerem klubu ze stolicy Katalonii. Umowa wejdzie w życie wraz ze startem kolejnego sezony, czyli 2022/2023.

Co ciekawe, w ramach umowy Spotify wykupiło prawa do nazwy stadionu. Legendarne Camp Nou od przyszłego sezonu będziemy nazywać Spotify Camp Nou. Nie znamy szczegółów, ale wcześniejsze plotki mówiły nawet o okresie 20 lat. Aż tyle ma obowiązywać nowa nazwa areny zmagań klubu FC Barcelona.

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy ogłosić pionierską współpracę, taka jak ta, ze światowej sławy organizacją, jaką jest Spotify. To partnerstwo pozwoli nam nadal przybliżać Klub do jego fanów i sprawi, że poczują się oni jeszcze bardziej częścią rodziny Barcy dzięki wyjątkowym doświadczeniom, łączącym dwie aktywności, takie jak rozrywka i piłka nożna, co umożliwi nam nawiązanie kontaktu z nowymi odbiorcami na całym świecie.