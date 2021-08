Spotify pracuje nad nową ofertą - to Spotify Plus

Spotify planuje wprowadzić kolejną ofertę. Będzie miała ona nazwę Spotify Plus i... nic taniej już raczej nie będzie.

Spotify to zdecydowanie największy gracz na rynku strumieniowania muzyki. Szwedzi zamierzają jednak wprowadzić kolejną ofertę. Tym razem będzie przeznaczona dla tych, którzy chcieliby niewiele więcej niż otrzymują w darmowej wersji. Jednocześnie Spotify ewidentnie próbuje zachęcić do siebie tych klientów, którzy najchętniej nie wydaliby nic. Oferta Spotify Plus ma bowiem kosztować... jednego dolara miesięcznie. To jedna dziesiąta tego, co kosztuje Spotify Premium. Co otrzymamy w tak niskiej cenie? Dalej będą co prawda reklamy, ale będzie można pomijać wszystkie piosenki, które tylko chcemy.

Obecnie osoby korzystające z darmowej wersji są skazane na mieszanie piosenek lub listy stworzone przez Spotify. Użytkownicy chcący korzystać z własnych list piosenek mogą pominąć piosenki do sześciu razy na godzinę. To ograniczenie nie będzie dotyczyło właśnie użytkowników Spotify Plus. Przedstawiciele szwedzkiej firmy w rozmowie z The Verge potwierdzili, że pracują nad ofertą tego typu. Nie wiadomo jednak kiedy zostanie ona wprowadzona.

