Startuje Spotify Greenroom - konkurent dla Clubhouse

Kolejny konkurent dla aplikacji Clubhouse ujrzał światło dzienne. Tym razem swoja propozycję zaprezentował Spotify. Jest to Spotify Grenroom.

Clubhouse odniósł na iOS duży sukces, jednak popełnił równie spory błąd. Było nim ograniczenie się do jednej platformy i powolna praca nad aplikacją na Androida. Bezlitośnie wykorzystali to konkurenci, z których niektórzy zadebiutowali ze swoją propozycją, zanim Clubhouse wreszcie skończył prace nad aplikacją na zielonego robocika. Inni swoje prace już kończą. Do listy konkurentów Clubhouse można zatem dodać na przykład Twittera, Facebooka, Discorda oraz Xiaomi. Teraz do tego grona dołączył szwedzki Spotify, którego aplikacja aż prosiła się o to, by dołączyć do walki.

Nie będzie to jednak zwykły Spotify, tylko Spotify Greenroom. Aplikacja będzie naprawdę zielona. Taki też jest kolor Spotify. Dołączyć do Greenroom można przy użyciu danych ze zwykłego Spotify. Funkcjonalności raczej nie trzeba tłumaczyć - jest taka sama jak w wypadku Clubhouse. Aplikacja zadebiutowała na Androidzie oraz iOS w 135 krajach świata. Jednocześnie Szwedzi zamierzają rozwijać Spotify Creator Fund. Spotify chce w ten sposób wspierać niezależnych twórców.

Źródło zdjęć: Spotify

Źródło tekstu: Spotify